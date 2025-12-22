Tras una semana de angustia, apareció en Misiones una joven de 16 desaparecida en Morón

Una vecina moronense de 16 años, con pedido de paradero desde la semana pasada, fue hallada sana y salva en las últimas horas en la localidad misionera de Wanda, ubicada a unos 50 kilómetros de Puerto Iguazú.

Se trata de LMJ, quien registraba un pedido de paradero activo tras una denuncia radicada en Morón, el 15 de este mes.

El procedimiento se concretó esta madrugada, cuando una comisión policial se dirigió al barrio San Martín de la localidad de Wanda, tras una serie de averiguaciones y tareas investigativas llevadas adelante por la División Búsqueda de Personas, que permitieron establecer que la menor estaba en ese lugar.

Al arribar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con una mujer, residente del barrio, quien confirmó que la adolescente se encontraba allí y aportó detalles sobre su llegada a la localidad. Según manifestó, el pasado 16 de diciembre su hijo, de 20 años, se presentó en la vivienda acompañado por la menor.

Luego de corroborar su identidad, el personal constató que registraba un pedido de paradero activo, solicitado mediante una denuncia radicada en la Comisaría Cuarta del Departamento Judicial de Morón por su tutor legal.

Finalmente, la adolescente quedó inmediatamente a resguardo del personal de la Comisaría de la Mujer, dándose intervención a la Justicia de las provincias de Buenos Aires y Misiones, mientras continúan las actuaciones correspondientes para garantizar su protección, acompañamiento y restitución, conforme lo dispongan los organismos competentes.

(NA)

