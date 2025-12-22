Morón: El Municipio desafectó al agente que se quedó dormido en un móvil de Seguridad Ciudadana

La secretaría de Seguridad Ciudadana de Morón desafectó al agente municipal que fue fotografiado cuando dormía en un vehículo oficial del Municipio. Lo confirmó la propia cartera luego de «constatar» las imágenes rebeladas en Facebook.

El agente municipal «debía cumplir tareas de apoyo a una garita policial móvil ubicada sobre la calle Giuffra, en la localidad de El Palomar», informó la cartera que conduce Damián Cardoso, quien además le iniciará acciones judiciales al chofer del movil municipal por el supuesto delito de «incumplimiento de los deberes del funcionario público».

Tras el escrache en redes sociales, la Secretaría emitió rápidamente un comunicado durísimo contra el infortunado empleado, que se tomó un descanso a plena luz del día en el corredor que acompaña las vías del FFCC San Martín, que antiguamente era de cargas y que sólo tuvo un viaje de prueba en el trunco ramal entre las estaciones Caseros y Haedo.

«La situación fue advertida a partir de reportes realizados por vecinos de la zona y corroborada mediante imágenes. Ante estos hechos, y de manera inmediata, se dispuso la desafectación del agente, al considerar que su conducta constituye un incumplimiento grave de sus funciones, una actitud negligente incompatible con la responsabilidad que implica la tarea de prevención y un perjuicio a los esfuerzos que el Municipio y la comunidad realizamos cotidianamente para fortalecer la seguridad», sostiene el comunicado que la Secretaría subió hoy a sus propias redes sociales.

«Se trata de un barrio donde el Municipio viene atendiendo de manera sostenida las demandas vecinales y donde se dispuso la instalación de la referida garita itinerante como parte de las acciones preventivas», agrega.

«Desde esta Secretaría reiteramos que no se tolerarán conductas que vulneren el compromiso con el cuidado de las vecinas y los vecinos y que se actuará con firmeza y transparencia ante cualquier incumplimiento, preservando la confianza de la comunidad en las políticas de seguridad», cierra el comunicado, que preserva la identidad de su ex empleado.