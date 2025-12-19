Documental recuerda el crimen de Mariano Guaraz: A 25 años de la represión policial en Casanova

El martes pasado (16 de diciembre) se cumplieron 25 años del asesinato de Mariano Guaraz, en el marco de una represión criminal contra hinchas del Deportivo Morón, a poco de comenzado el clásico en Isidro Casanova ante Almirante.

A modo de homenaje, ayer el Club exhibió un documental titulado «Allá por diciembre», realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, que recuerda aquella tarde en la que un agente de La Matanza disparó con plomo contra la parcialidad visitante. «El objetivo es mantener viva su memoria y seguir construyendo verdad y reflexión», explicó el CDM en su cuenta oficial de Youtube, donde está subido y puede verse ese documental completo.

En julio de 2003, la Justicia condenó a 18 años de prisión al suboficial Alfredo Silva por la muerte de Mariano y la tentativa de homicidio contra José Luis Chammah (50), actual jefe de prensa del Gallo; y Miguel Lobato (asesinado en 2017) hinchas del Gallo que también fueron gravemente heridos durante los incidentes del 16 de diciembre.

El cabo Silva cumplía servicio en la comisaría 8° de Lomas del Mirador y fue pasado a disponibilidad tras aquel hecho. Aunque salió de prisión nueve años después, beneficiado por la ley del dos por uno. Si bien su actitud fue inconcebible, nunca se sabrá por qué el operativo policial estaba destinado a terminar (o empezar) la tarde en forma violenta.

Eran tiempos turbios dentro de la Fuerza, conducida políticamente por Jorge Casanovas, ex ministro de Justicia del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Justo un año antes había reemplazado al carapintada Aldo Rico al frente de Seguridad.

La Fragata era un polvorín en ese 2000. Un tribuna precaria, muy pequeña para la visita, y el folclore de un clásico caliente había encendido la mecha. «Había ganas de reprimir. Al primer incidente en la tribuna era inevitable que pasara algo grave», sostuvo el periodista Adrián Noriega en el documental. Además de testigo, fue clave para salvarle la vida a su amigo «Jochu», a quien llevaron bañado en sangre hasta el patrullero que lo trasladó al hospital Paroissien.

«Se pudo demostrar que el mismo disparo que mató a Mariano (16) me impactó a mí. Yo recibí seis perdigones entre los tablones. Y Mariano dos», contó José Luis. Esos impactos fueron mortales. «Si no hubiera habido un alambrado habría saltado a la tribuna, porque estaban mi papá y mi mamá», recordó también el ex jugador Carlos Mateo.

«Bastó con un par de empujones para que la Policía empezara a disparar de la nada. Mariano estaba al lado mío, nos impactan el mismo disparo. Me tiraron en la calle. La Policía apuntaba hacia adentro, no dejaban salir», contó Chammah.

Entre la entrevista también se destaca el relato de Sandra Medina, madre de Mariano. «Venía caminando por la calle Solari (Morón Sur) y cada vez que me iba acercando a casa veía más gente. No entendía nada. Tampoco entendía por qué. Por qué estuvo ahí. Me enojaba con Dios, por qué no lo ayudó», se sinceró la madre, entre lágrimas.

Su hijo «era una persona que abría la puerta y se alegraba de verme. Era muy amiguero. Quería y cuidaba de sus amigos». Todavía lo «extraña». Y, tras décadas de negarse a asistir a la cancha, reconoció que los homenajes la conmueven.

«Sé que tienen una canción, que lo nombran a Mariano, banderas, fotos. No quise verlas. Pero me emocionó el mural. Sé que dejó algo muy lindo, aunque su vida fue muy corta. Lo extraño todavía. Mi casa quedó detenida en el 2000», contó.

El dolor sigue vivo, tanto como el asesino: «Fue un proceso (penal) muy largo, volver a enfrentarlo dos años después. Siempre me dio la espalda. No recuerdo la cara. No creo que tenga paz, porque sé que tuvo hijos», cerró Sandra.