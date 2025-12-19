Día de la Policía: El intendente de Morón entregó reconocimientos a uniformados y a Foros Vecinales

En el marco del Día de la Policía de la Provincia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, entregó reconocimientos a integrantes de las fuerzas policiales que se desempeñan en el territorio.

El acto se realizó en el Polideportivo Gorki Grana. Las distinciones alcanzaron a personal recientemente retirado, a titulares de distintas dependencias, a jefes de comisarías y a efectivos en actividad por acciones destacadas Además, se entregaron reconocimientos a los Foros Vecinales de Seguridad y a las juntas vecinales.

“Al policía muchas veces le toca ser no solo un guardia de la libertad, del patrimonio y de la integridad física de las personas, sino también cumplir roles de psicólogo, bombero o trabajador social. Por todo eso, queríamos expresarles, en nombre de la comunidad, un reconocimiento con un profundo y auténtico sentido de gratitud”, expresó Ghi.

Por su parte, el jefe de la Departamental Morón, Omar Reynaldo Méndez, señaló que “desde el inicio de mi gestión se ha trabajado con compromiso y responsabilidad”, y agradeció a los policías, a sus familias y a los presentes.

Durante el acto, también fueron reconocidos por la fuerza el intendente Lucas Ghi y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, y al subsecretario de Seguridad, Nahuel Souto, por la colaboración y el acompañamiento a través de las políticas de seguridad locales.

Participaron de la actividad por parte del gobierno provincial el director de Control y Fiscalización Región Interior Oeste II del Ministerio de Seguridad, Sebastián Codini; el director de formación capacitación y evaluación, Martín Meza; el director de Fiscalización y Control, Joaquín López Accoto; y el vicerrector del Instituto Universitario Vucetich, Gonzalo García Vila. Por parte del gobierno local estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; el secretario de Salud, Jacobo Netel; la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Laura De Peri; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Morón, Sibila Botti; la concejala Vanina Moro; autoridades de foros vecinales de seguridad, familiares y otros funcionarios y funcionarias.