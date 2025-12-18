Lo acusan de robo y un abuso en Moreno: Detienen a ex integrante de la banda del «Gordo Valor»

Daniel Agustín “Tractorcito” Cabrera (64), uno de los integrantes de la banda de Luis “El Gordo” Valor, conocida por sus asaltos a blindados a fines de los ’80 y en la década del ’90, fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar. Se lo acusa de un violento asalto en Virrey del Pino, donde simuló un operativo policial, y de un abuso en Moreno.

A los 64 años, «Tractorcito» fue detenido por la Policía bonaerense. Había al menos dos causas: En una se lo acusa de haber participado a un cómplice de un asalto cometido el 2 de octubre pasado en Moreno, donde la dueña de casa, de 77 años, sufrió el robo de 700.000 pesos y 600 dólares, además de distintos objetos de valor. Además, se les imputó un abuso sexual con acceso carnal.

En el allanamiento a Cabrera, que cuenta con múltiples condenas por robos, le secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir de la Policía Federal y el vehículo utilizado en el hecho.

Su arresto se logró a partir del trabajo e intervención del Registro de Capturas de la Fiscalía General del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y de los fiscales Federico Soñora y Martín Borgnia, de la UFI N° 4.

El fiscal general es Lucas Oyhanarte y el responsable del Registro de Capturas es el ayudante fiscal Ernesto Pérez

