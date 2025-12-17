SEOCA debatió la reforma laboral: «No vienen a precarizarnos, vienen a miserabilizarnos»

Como antesala de la movilización del jueves a Plaza de Mayo, el Sindicato de Empleados de Comercio y Afines de la Zona Peste, realizó una charla debate con los delegados sobre legislación laboral vigente y el plan de Reforma Laboral.

«No vienen a precarizarnos, vienen a miserabilizarnos», aseveró el secretario, Julio Rubén Ledesma, en el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Le Parc de Morón, donde arengó a participar de la marcha convocada por la CGT.

La jornada estuvo a cargo del jefe de Jurídico del SEOCA, Dr. Javier Valenzuela, quien advirtió que “va a ser patético perder lo que mucho se tardó para construir el marco de derechos que tiene la Argentina, uno de los mejores de América Latina”.

Además, sostuvo hasta finales de 2015 «vivíamos con esta legislación laboral y con los salarios mínimos más altos de la región, con casi una situación de pleno empleo». «Y no era la regulación laboral, son las políticas públicas, las políticas de incentivo a una economía que en Argentina hoy está quebrada», agregó.

En el cierre, Ledesma reflexionó sobre qué pasaría si estuvieran fuera del convenio colectivo: «No van a tener el 8,33%, que no van a tener el aporte del 3% y que todos los acuerdos salariales que haga el convenio madre o el convenio del SEOCA, o la Federación, no se les va a imputar a los compañeros que no estén afiliados, porque estarían fuera de convenio».

«Nos quieren sacar eso, nos quieren sacar la dignidad, la salud de nuestra familia», apuntó y disparó contra el «capitalismo salvaje». «Si entregamos todo. ¿y sabe qué es lo que me causa mayor pena?. Que es lo que votó la mayoría. Por eso los quiero invitar a participar de la movilización. Cada uno debe ser consciente por qué quiere ir», dijo.

«Porque debemos tomar conciencia de qué hicimos cuando votamos a este gobierno que quiere imponer esta legislación, este modelo, porque tiene que ver con el modelo económico. Por eso, este jueves 18 los precisamos en la calle, pero por convicción, porque el pueblo puede salvar al pueblo y los trabajadores podrán calmar este torbellino. Ya no le pido por mí, ya me jubilo. Pero ¿saben qué? No soy una rata que abandona el barco cuando se hunde, me voy a ir pero con un sindicato puesto de pie, como el que nosotros logramos construir”, arengó el ex diputado.

El SEOCA marchará el jueves 18 al mediodía, junto a la Federación de Comercio, desde las avenidas 9 de Julio y Belgrano.