Mala praxis: Ordenan allanar los hospitales de Morón y de Hurlingham por la muerte de un bebé

La Justicia investiga la muerte de un bebé de 7 meses que falleció el sábado 24 de enero en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, aunque la denuncia apunta a un médico del Hospital de Morón que lo trasladó hasta allá para hacerle un estudio. Según el parte policial, le dieron tres sedaciones hasta que sufrió un ataque cardíaco y murió.

La fiscal Adriana Suárez Corripio (UFI 8 de Morón) caratuló la causa como «Averiguación de causales de muerte», y rápidamente pidió la historia clínica del menor que concurrió hace una semana al «Ostaciana B de Lavignolle» por un golpe en la cabeza. Según trascendidos, el viernes pasado se hicieron los allanamientos. Por lo menos, en Morón.

Barbara Rivero, vecina de Morón y la madre del menor (Benicio), relató en Comisaría ese mismo sábado por la tarde que su hijo había concurrido a la guardia por un accidente doméstico. Se ordenó hacer una tomografía y, para eso, se trasladó al niño, junto a un médico pediatra, hasta el hospital Municipal de Hurlingham, que está a unos 10km.

Según el parte policial, el médico que viajó en la ambulancia le aplicó un sendante para que el bebé se durmiera durante el estudio. Y repitió éste procedimiento sin lograr el efecto deseado. «Como no se dormía lo llevan hasta la enfermería para destaparle la vía y el médico le aplica la última dosis de sedante». Sin embargo, no logran volver hasta el tomógrafo ya que el chico «estaba azul y no respondía». De acuerdo al mismo relato, el médico llama de urgencia a las enfermeras y comienza con las prácticas de reanimación en la sala, donde le piden a la madre que se retire.

«Horas más tarde», le informan que su hijo «sufrió un paro cardiorespiratorio que no resistió». Los datos de la ambulancia, como del profesional que lo atendió, fueron incorporados a la causa de inmediato, ni bien se informó a la UFI.