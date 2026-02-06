Merlo: Un policía retirado salió a buscar cigarrillos y terminó asesinado por dos delincuentes

Un exagente de la Policía Federal fue brutalmente asesinado esta madrugada en Merlo, cuando se dirigía a comprar un paquete de cigarrillos y fue atacado por al menos dos delincuentes que lo golpearon hasta matarlo y le robaron la billetera.

Todo comenzó este martes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la víctima, identificada como Julio César Reyes (58 años) estaba con su esposa en el quincho de su casa, en la calle Medrano 360. En un momento salió a buscar cigarrillos. Cruzó la calle en dirección a su auto, cuando fue interceptado por malvivientes que viajaban en otro vehículo.

En un principio, se informó que la Reyes había recibido un disparo en la cabeza. Pero, de acuerdo a las primeras pericias forenses, el ex uniformado murió como consecuencia «un shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos».

Fuentes de la investigación explicaron que «no recibió un disparo sino que la que disparó fue la víctima». Es que al escapar, lo agresores arrastraron a la víctima por calle, hasta la puerta de su casa. Allí fue donde lo encontró su esposa.

Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo. Pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo.

En la escena del crimen trabajó personal de la Policía Científica, que secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros y el arma de Reyes, una pistola Glock. Según advirtió la esposa, faltaba la billetera de la víctima.

La investigación, encabezada por la UFI N°4 de Morón, se centra por ahora en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Testigos indicaron que un vehículo blanco, posiblemente un Fiat Argo, circulaba por el barrio en el momento del hecho, por lo que se analiza el recorrido de un coche con esas características para dar con los sospechosos. Así, hasta el momento, no hay detenidos en la causa, que se investiga como homicidio en ocasión de robo.