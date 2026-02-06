El Palomar: El conductor que atropelló y mató a un bombero admitió haber fumado marihuana

César Alejandro Cervantes, el conductor que en diciembre pasado atropelló y mató al bombero Matías Di Paolo en El Palomar, admitió en su ampliación declaratoria que había consumido marihuana horas antes del siniestro.

Frente al fiscal Matías Javier Rappazzo, de la UFI 7 de Morón, el detenido (con prisión preventiva) amplió su testimonial y allí relató qué hizo el fin de semana previo al siniestro y qué pasó aquella noche cuando sucedió el hecho.

El sábado 13 de diciembre se encontraba en su casa realizando los preparativos para el festejo de cumpleaños de su hija cuando amigos le convidaron marihuana: «No soy consumidor habitual, solo ocasional, y ese día di dos o tres pitadas».

Luego, respecto al domingo, comentó que fue una jornada normal y que el lunes regresó a su trabajo: «Cuando llegué al mediodía a casa nos pusimos a lavar las camionetas y ya se habían hecho las cinco de la tarde y, como tenía una de las camionetas en el mecánico la fui a ver a la localidad de Ituzaingó hasta las 20.15 aproximadamente».

«Volvía para mi casa por colectora del Acceso Oeste, engancho Ruta 4, luego Camargo y por avenida Márquez. No venía haciendo maniobras evasivas, yo habré pasado por la derecha algún auto, pero venía tranquilo», sumó.

En ese tramo, recordó que un auto que iba adelante «hizo una maniobra evasiva, como un zigzag entre carriles» y en medio de eso otro vehículo frenó de golpe, lo que provocó el accidente: «Frené y ahí mi auto se puso de costado y empezó a derrapar. No escuché ni chillar las ruedas, parecía que iba arriba de un jabón, tampoco supe que le pegué a alguien, solo el estruendo contra el camión y los gritos de una chica».

«No puedo creer lo que estoy viviendo en este momento. No venía a alta velocidad ni haciendo maniobras evasivas. Bajé del auto y quise ayudar en lo que pude», expresó.

En medio de su declaración rompió en llanto y luego de unos minutos continuó: «Bajé del auto pidiéndole perdón a todo el mundo, no podía creer lo que estaba pasando, estoy viviendo una pesadilla».

Antes del cierre fue consultado sobre qué opinión tiene de los servidores públicos: «Valoro un montón el trabajo de los bomberos, como también de la Policía, gendarmes, militares, pero no entiendo que estaban haciendo, cuál era la urgencia».

Cervantes se encuentra imputado por dos hechos: el primero por homicidio, lesiones gravísimas reiteradas, así como también lesiones graves, todo ello en concurso ideal entre sí y a título de dolo eventual.

Fuente: NA.