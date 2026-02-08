En Ituzaingó y Merlo: Detuvieron a un joven de 21 años y a un menor por el crimen del ex policía

Dos sospechosos fueron arrestados en las últimas horas por la DDI de Morón, como responsables del asesinato de un exintegrante de la Policía Federal (PFA) Julio César Reyes (58), perpetrado esta semana en la localidad de Merlo.

Se trata de Facundo Canosa, de 21 años, y otro menor de 17, quienes fueron detenidos en el marco de una serie de allanamientos realizados este viernes, y acusados por el delito de «homicidio agravado».

El joven fue hallado durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Sullivan al 2500, en Merlo.

El segundo involucrado es un menor, que fue localizado en una casa de la calle Acevedo al 3400, en el partido de Ituzaingó.

El martes pasado, Julio César Reyes -de 58 años- fue atacado en un aparente intento de robo de su vehículo, y un disparo lo alcanzó en la cabeza, por lo que fue derivado a un hospital de la zona, aunque falleció pocas horas después.

La investigación estableció que el vehículo utilizado por los agresores, un Fiat Argo, era robado, y que fue abandonado por los ladrones en la localidad de Ituzaingó, cuando decidieron continuar la fuga a pie.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia. En el caso del menor, interviene el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras que Canosa será indagado por la UFI N°4 de Morón, acusado de «homicidio en ocasión de robo».

🚨 DOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE UN POLICÍA RETIRADO EN MERLO

– Fue clave el seguimiento del auto que usaron para llegar al lugar del crimen.

– Allanamientos realizados por la DDI Morón. pic.twitter.com/wP5vScpiCQ — Vía Szeta (@mauroszeta) February 6, 2026