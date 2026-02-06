La Matanza: Un conductor de 18 años perdió el control del auto, embistió a dos hombres y mató a uno

Un hombre falleció y otro resultó herido tras ser embestidos por un auto fuera de control, conducido por un joven de 18.

El hecho ocurrió el pasado 3 de febrero, minutos después de las 19 horas en la intersección de las calles Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto de La Matanza, cuando un conductor perdió el control de su vehículo (un Peugeot 208 negro) y terminó por subirse a la vereda y colisionar luego contra otro auto que se encontraba estacionado.

Edwin Edgar Huaranca (37 años) estaba de espaldas, cargando el baúl, cuando sufrió el fatal impacto. El segundo hombre sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

El conductor, de 18 años, fue detenido de manera preventiva bajo la carátula de «Homicidio culposo», por la UFI 6 de La Matanza.