Ituzaingó: Cooperativa acusa al municipio de llevarla a la quiebra al dejar de pagarle sus servicios

Una cooperativa recicladora de residuos urbanos salió en redes sociales a reclamarle al Municipio de Ituzaingó por cinco meses de demora en el pago de sus servicios. Según denuncian, son unos 19 millones de pesos. Pero además alegan que la gestión municipal está enviando los residuos reciclables a otras comunas. Hay cuestiones económicas y legales de por medio, pero también tufillo a vendetta política: Dejaron de pagarle justo después de las elecciones locales.

«En 2019 conformamos la cooperativa. Después de trabajar cuatro años gratis, reciclando, llegamos a un acuerdo (con el Municipio): Primero, que los residuos reciclables de Ituzaingó se traten en Ituzaingó, y que se pague un monto mínimo. Hoy el municipio nos debe cinco meses. No se cumple la ordenanza de reciclado y se tratan en otro municipio. Si esto no se soluciona, en marzo cerramos», afirman referentes de la cooperativa «La muchachita de los Toldos» (integra UTEP), que en 2025 hicieron campaña por la candidata a concejal del Movimiento Evita Natalia Peluso.

Si bien la interna política venía del 2023, cuando la Junta Electoral de Fuerza Patria no dejó participar a la entonces funcionaria nacional de las PASO para intendente en Ituzaingó, la relación con la gestión Descalzo se terminó por romper el año pasado, cuando Peluso y el ex concejal Walter Elías (SI) jugaron por afuera y, bajo el sello de «Enamorarte Ituzaingó», superaron los 8 puntos en las elecciones de medio término. No alcanzaron bancas pero demostraron que parte del electorado peronista no está conforme con la gestión y que optaría por un cambio si se presentara la oportunidad (como pasó en Hurlingham, Moreno o Merlo, donde luego también se clausurarían las PASO).

La Cooperativa que se identifica con «Evita» nació en 2017, pero tomó fuerza en 2019, cuando se sumó a las tareas de reciclaje del Municipio. En 2020 recibió un reconocimiento del Ministerio de Ambiente de la Provincia. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, además, hubo visitas de Emilio Pérsico y de la propia Peluso (entonces directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación), con un apoyo explícito del Gobierno. Eran tiempos en los que el abertismo y Alberto Descalzo se daban la mano para financiar obras y hacer política.

Algunas se hicieron, como la reformada estación del Tren Sarmiento. Otras fueron puro humo: Como el centro interuniversitario de la calle Ratti (donde ahora se levanta un barrio privado) o el crédito para la Reserva Natural de Villa Udaondo. La buena relación continuó hasta el 2024: Peluso y Pablo Descalzo participaron de la apertura del Centro para el Desarrollo Productivo del Barrio San Alberto, corazón del voto oficialista. La elección 2025 hizo mella.

«El municipio nunca hizo una planta de reciclado, lo hizo la cooperativa. Simplemente pedimos que se pague la deuda y reconozca nuestro espacio de trabajo. Es la primer planta reconocida por el Ministerio de Ambiente en Ituzaingó. Si cerramos, todos los residuos irán a otro distrito», cuentan en la organización (que se puede seguir en Instagram).

«Trabajé veinte años cartoneando. Y en este lugar encontré un apoyo. Si se cierra muchas familias quedan sin nada. Y no somo jóvenes como para volver atrás y volver a empezar. Así que no vamos a permitir que este lugar se cierre», agrega Rolo Herrera, una de las caras más visibles de la cooperativa que, a hoy, sigue trabajando con 15 empresas.

También en redes publicaron una «carta abierta» en la que reclaman que el Municipio cumpla por lo menos con la norma:

«De los más de 300 grandes generadores de residuos de Ituzaingó, sólo ocho cumplen con el separado, tratamiento y disposición final sustentable de residuos sólidos urbanos. Después de cuatro años de espera, es urgente se cumpla la ordenanza de Grande Generadores de residuos (2022), que protege el ambiente y a las personas que viven del reciclado».

La norma abarca a barrios cerrados, supermercados, complejos de edificios, grandes complejos gastronómicos y cadenas, salones de eventos, industrias y otras actividades contaminantes muy caras a la gestión. Según la Ley Provincial N°14.273, estos generadores son responsables de los costos de transporte y disposición final de sus residuos. Definidos por la Resolución OPDS N°317/20, son aquellos que generan más de 1000 kgs de residuos al mes.