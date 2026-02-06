Salidera bancaria en Ituzaingó: Motochorros roban $5 millones a cliente que paró en el semáforo

Dos delincuentes en moto se llevaron el dinero que un cliente del Banco Santander acababa de extraer de la sucursal de la calle Santa Rosa, en Ituzaingó norte. Aprovecharon que se había detenido con su auto en el semáforo.

El atraco sucedió en el mediodía del martes último, cuando la víctima se retiró de la sucursal de Av. Santa Rosa al 1700 con $5 millones de pesos en el bolso. Sin que pudiera advertirlo, el cliente fue seguido por una moto con dos personas a bordo. Cuando el vehículo se detuvo en el semáforo de la calle José María Paz, el motochorro que viajaba como acompañante se bajó para romper el vidrio derecho del auto perseguido y sustraer el bolso en sólo 6 segundos.

Según trascendió, el bolso llevaba un dispositivo tecnológico con geolocalización (GPS) que se detuvo en domicilio cercano. Sin embargo, cuando la víctima se presentó en la ubicación señalada no tuvo respuestas de ningún vecino. La investigación quedó a cargo de la UFI 1 de Ituzaingó y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones.

Las autoridades manejan la hipótesis de la existencia de «marcadores» en las inmediaciones del banco, dado que los delincuentes sabían con exactitud qué vehículo atacar y dónde se encontraba el dinero.

La policía analiza las cámaras de seguridad de la zona y del centro de monitoreo municipal para reconstruir la ruta de escape de los asaltantes.

El año pasado, la misma sucursal había quedado vinculada a por lo menos dos salideras bancarias, con pocos días de diferencia.