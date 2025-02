Marchas en Moreno y en Morón por seguridad: Se movilizaron por Lucas Aguilar y Franco Vera

Compañeros y vecinos de Luca Aguilar, el joven repartidor asesinado de siete puñaladas el jueves pasado, se volvieron a concentraron frente al Palacio Municipal de Moreno para reclamar por seguridad. Esta vez no hubo disturbios, tras las protestas que dejaron más de 15 detenidos el viernes pasado, pero el operativo policial fue aún mayor.

Esta vez, los familiares directos del delivery optaron por no asistir, para «evitar que se repitan los hechos de violencia». En cambio, sí estuvo la diputada nacional Lilia Lemoine (LLA), quien enfrentó los micrófonos con críticas a la seguridad bonaerense y escuchó reclamos de ¿vecinos?¿militantes? que no estaban de acuerdo con su presencia.

Desde el entorno de Aguilar manifestaron que piensan impulsar “otra marcha donde estén las garantías necesarias” y marcan que sus vidas “no solo están destrozadas por la muerte de Luca, sino que el pedido de justicia se volvió una pesadilla”.

“Estamos cansados de la inseguridad que hay en Moreno. No podemos hacer nada, no podemos ni siquiera ir a la plaza. Te matan a cualquier hora por un celular. Si toda la policía que hay acá la pusieran para cuidarnos sería un éxito. Trajeron policías para cuidar no sé a quién porque la intendenta (Mariel Fernández) no está. Tenemos miedo. Estamos totalmente descuidados. Te bajas del tren y no sabes si llegas a tu casa. No se puede más”, sostuvo una asistente.

Moreno: La policía reprime una protesta en la Municipalidad, tras el crimen de otro deliveryhttps://t.co/N4lmSEKmMh https://t.co/2WxFn1nuQc pic.twitter.com/9k5ONbdpZQ — Darío Albano (@albanodl) January 31, 2025

El homicidio de Luca Aguilar ocurrió el pasado jueves alrededor de las 19:45 en la intersección de las calles Alem y Asconapé. Lo mataron cuando intervino en defensa de un vendedor de alfajores que estaba siendo atacado. En un forcejeo, Aguilar cayó al piso, donde recibió las puñaladas fatales. Horas antes, la víctima había brindado una entrevista televisiva donde aseguraba que Moreno “es tierra de nadie” referencia al asesinato de Pablo Fernando Bártoli, de 38 años, también ocurrido aquel día en el cruce de Ruta 25 y Samaniego.

Morón Sur

Por otra parte, familiares y amigos de Franco Vera marcharon anoche con un pedido de Justicia, al cumplirse un mes del crimen que desató la furia del barrio contra el narcomenudeo y la Policía, a metros de la avenida Eva Perón.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la tía de la víctima, Ana, explicó que “siguen prófugos el dueño y el que puso el búnker” desde donde le dispararon a su sobrino, cuando caminaba por la vereda del enfrente, en Santa Catalina al 800. El presunto homicida quedó detenido al día siguiente, pero las marchas continuaron para exigir seguridad.