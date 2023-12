Más presión sobre la tarifa de colectivos: «Las empresas reducen servicios de acuerdo a su situación»

Las cinco cámaras empresariales de colectivos que forman parte de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) adelantaron que reducirán los servicios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se empezará a notar desde el martes. En buena medida es una forma de presionar al nuevo Gobierno sobre la situación tarifaria. También es porque se adelantaron vacaciones.

“Estamos en un 20% mensual de inflación, que es una locura. Nosotros tenemos el mismo nivel de subsidios y tarifas que teníamos en agosto y septiembre, con lo cual todo lo que ha sido la inflación desde ese entonces no está reconocida y eso hace que las empresas, por ejemplo, no tengan dinero para comprar gasoil, que aumentó esta semana”, explicó Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA, hace unos días.

“Como es fin de semana, no se va a sentir, es el 24 y luego el 25 de diciembre, lo que hace que el movimiento se reduzca bastante en la calle”, advirtió el sábado.

Una de las causas de la reducción es el aumento del combustible por el que “deben ajustar su frecuencia para brindar servicio hasta donde les alcanza su capacidad financiera”.

Muchas Gracias @fmercuriali por la entrevista en @Observador1079 en donde nuestro Vicepresidente Luciano Fusaro expuso que va a pasar con las Tarifas de Colectivos en el AMBA pic.twitter.com/2T3SndDZQZ — aaeta (@aaeta_arg) December 18, 2023

El problema no tiene una clara resolución dado que todavía no fue efectivizado el nuevo secretario de Transporte, aunque el problema viene de arrastre. Hasta el momento, las charlas de las cámaras empresario fueron con el ministerio de Infraestructura a cargo de Guillermo Ferraro, de quien depende esa secretaria.

“Hemos tenido algunas reuniones con el ministro de Infraestructura donde le advertimos que esto iba a pasar porque como hay un congelamiento tarifario y las cosas aumentan, nos es imposible sostener el servicio”, dijo Fusaro.

Esta mañana, en medios y redes se afirmó que había un 50% menos de servicios, aunque no hubo un comunicado oficial. Ni lookout patronal. «No es así. Las empresas reducen sus servicios de acuerdo a su situación. No es generalizada la reducción. Esto se viene haciendo desde hace tres semanas. Lo que pasa que esta semana empiezan las vacaciones de muchos choferes y las empresas no los pudieron reemplazar», confió a este medio el titular de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo.