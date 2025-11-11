Merlo: Batalla campal entre dos facciones de Camioneros durante un partido de fútbol amateur

Dos facciones del sindicato de Camioneros se cruzaron durante un torneo interno de fútbol amateur jugado el sábado en el Club Argentino de Merlo. El enfrentamiento obedecería a la interna entre los herederos de Huyo Moyano.

La tensión aumentó semanas atrás, cuando fueron expulsados del gremio Claudio Balazic y Paulo Villegas, ambos apuntados en una estafa al hotel que administra camioneros en Mar del Plata. Balazic y Villegas son cercanos a Marcelo “Feucho” Aparicio, quien se reporta directamente a Pablo Moyano. Sus salidas habrían sido ordenadas por Hugo.

El torneo es organizado por Juan David Alcaraz, de la rama de Agua y Gaseosas; y el hijo menor de Hugo Moyano y Liliana Zulet, Jerónimo, quien se mantiene fiel a su padre. Uno de los bandos que protagonizó la pelea en Merlo respondería a él, mientras que el otro al sector de “Feúcho” Aparicio y Pablo Moyano.

Además, los violentos integrarían la barra de Argentino de Merlo y el sector oeste de Los Borrachos del Tablón, de River.

En tanto, la causa, que indaga un supuesto fraude de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre, ha servido de catalizador. Hubo panfletos, arrojados desde una moto frente a la sede del sindicato, que llevaban la consigna: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”. Este episodio expuso públicamente la fractura.

Pablo Moyano, hijo mayor de Hugo, actualmente se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros. Las voces dentro del gremio sospechan que, más allá de la denuncia judicial, las expulsiones podrían responder a una estrategia de Hugo para neutralizar una supuesta maniobra interna en favor de Pablo.

Feúcho Aparicio es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y con una histórica cercanía a Pablo Moyano, Aparicio mantiene la confianza de Hugo Moyano, quien le ha encomendado la resolución de conflictos complejos, como los vinculados a Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

El respaldo a Aparicio se manifestó también en publicaciones de trabajadores de la rama de recolección de residuos, la más numerosa del sindicato. En la interna, algunos atribuyen la campaña contra él a José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, aunque otros sostienen que la responsabilidad se encuentra en niveles superiores.