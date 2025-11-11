Castelar: Se corrió otra edición de Lalcec se Mueve para promover la prevención del cáncer femenino
En la mañana del último domingo se desarrolló en Castelar norte una nueva edición de «Lalcec se mueve», una prueba atlética y recreativa que tiene por objeto difundir la prevención y diagnóstico temprano del cáncer en la mujer.
El evento, organizado por la filial moronense de la ONG se concentró, como en los últimos años, en el gimnasio Multisport (Sarmiento 3391) y reunió a más de 500 participantes que se sumaron a la carrera y caminata de 10 y 5km, a lo largo de esa avenida, de la calle Santa Rosa hasta el Puente Lebensohn, en el límite con la ciudad de Morón.
La jornada contó con la colaboración de la Municipalidad y empresas privadas que se sumaron a la causa, como el Hogar Ovando. También se vio al intendente Lucas Ghi participar de la prueba junto a otros funcionarios del gobierno local.
@lalcecmoron La filial está ubicada en Sarmiento 509, Morón
📅 Turnos de lunes a viernes de 9 a 16hs.
📲 WhatsApp al 11-5963-4818 o tel: 4627-6714 / 4629-4784.
