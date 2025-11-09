Ituzaingó volvió a la B Metro: Se quedó con la final del Reducido en los penales, ante Sportivo Barracas

Ituzaingó volvió a la B Metropolitana. En una noche complicada, el equipo de Matías de Cicco se quedó con la final del Reducido de la Primera C ante Sportivo Barracas, que había igualado el marcador global (1 a 1) sobre la hora, en el Carlos Sacaan. Al Verde le alcanzaba el empate, pero se repuso para quedarse con la tanda decisiva 5 a 3.

Obligado a ganar, Barracas buscó más el ataque. Y tuvo varias oportunidades para convertir. Pero recién lo consiguió cuando el empate parecía firmado. Tomás Di Criscenzo apareció a los ’94 por el segundo palo (floja reacción de Luque ante el centro que cruzó el área chica) para que explotara la visita. Otra final que se le escapaba al León, tras la caída ante Camioneros en la final del Certamen.

Sin embargo, en el primer remate desde los doce pasos, Jorge Luque le devolvió el alma al estadio, al evitar que Alan Vega convirtiera. Luego vino una tanda perfecta de Ituzaingó, que liquidó Felipe Negro para establecer el 5 a 3.