Merlo: Detuvieron a uno de los motochorros que asaltaron a un motociclista en una estación YPF

Personal de la subcomisaría de Barrio Matera de Merlo logró detener a un joven de 19 años acusado de participar en un violento robo de moto ocurrido el 10 de octubre en una estación de servicio YPF ubicada en Av. Echeverry y Lezama.

El operativo se concretó luego de una intensa investigación que permitió identificar al sospechoso y obtener órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia.

El hecho investigado ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando un vecino fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de alta cilindrada de color rojo. Bajo amenazas y simulando portar un arma de fuego, los delincuentes le sustrajeron una moto Kawasaki Z900 de color verde, escapando del lugar a toda velocidad.

Tras tareas de campo y seguimiento de cámaras de seguridad del Municipio, los investigadores lograron identificar a los autores y ubicar sus domicilios. Durante los allanamientos, realizados en una vivienda de la calle Echeconea al 1500, fue aprehendido Claudio Gonzalo Rozek, de 19 años, quien además poseía pedido de captura activo por un robo agravado ocurrido en 2024.

En el registro del inmueble, la Policía secuestró la vestimenta utilizada durante el robo; una motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser, sin patente, con pedido de secuestro activo por robo en CABA y diversos accesorios vinculados al hecho.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFI 3 y el Juzgado de Garantías N°2 de Morón. Hay un segundo sospechoso que aún está prófugo.