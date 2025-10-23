Morón: Una camporista renunció al Gabinete de Ghi y se movieron fichas en el bloque peronista

A tres días de las elecciones nacionales de medio término, las internas siguen generando títulos en el gobierno municipal de Morón que conduce Lucas Ghi, referente del Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof.

Hoy se conoció la renuncia de la secretaria de Cultura y Deportes Paula Majdanski, dirigente camporista, es decir cristinista de paladar negro. En su carta dirigida al jefe comunal, adujo que «los últimos acontecimientos políticos y judiciales me impiden seguir siendo parte de sus equipos gestión». Se refería a la denuncia por violencia de género que, se supo ayer, presentó la pareja del secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, separado de manera preventiva de su cargo a través de una «licencia» hasta nuevo aviso. Esto para el kichnerismo no alcanzó, debido a que meses atrás ya habían pedido su cabeza por otra causa cuyo archivo fue confirmado en mayo por la Fiscalía de San Isidro.

La salida de Majdanski no debería sorprender. De hecho, fue la gran ausente en la foto de Gabinete que publicó Ghi e 8 de octubre. Fue electa concejal en 2017 y 2021 y, a esta hora, no se sabe si volverá a ocupar su banca (sería por Vanina Moro, del Movimiento y aliada de Ghi, quien recién en ésta elección 2025 ganó una banca titular). Por lo pronto, ya hubo movidas en el bloque de Unión por la Patria en el HCD. En plena sesión, el jefe de bloque, Diego Spina, pidió hoy «licencia» y se retiró, sin tiempo para avisarle a su reemplazo natural, el suplente Agustín Ramponelli.

Según trascendió, la jugada tuvo que ver con el poroteo interno, ante las versiones de que Claudio Román podía volver del Ejecutivo (es secretario de Control Comunal), dejando en ese caso sin banca a Marcelo González (FR), nada menos que el presidente del Concejo Deliberante. Algo parecido ocurrió ayer con Florencia De Luca (N.E), quien decidió interrumpir su licencia (pese a que fue desplazada hace meses del Ejecutivo), cuando se enteró de que Valeria Gasol (cercana a Ghi) había presentado una nota para regresar a la banca que ocupaba Nadia Diz (La Marechal).

El juego de enroques llevó a que todos los concejales electos por UP (aún los suplentes) llegaran a jurar, debido a que casi todos los titulares cumplían funciones en el Ejecutivo. Los últimos movimientos tendrían que ver con el cercano tratamiento del Presupuesto 2026 y la Fiscal Impositiva, tras el fracaso de hace un año, cuando explotaba la interna K y, por obra de la salida de aliados, el oficialismo quedaba en minoría por primera vez desde diciembre de 2019.

Nada parece indicar que ocurrirá lo mismo ahora, pero el poder de los votos y de negociación interna ya se hace sentir. En el sabbatellismo no ocultan para nada sus críticas a la gestión Ghi, ni siquiera en campaña. Majdanski es parte de la mesa K de Morón, que encabeza el propio Martín Sabbatella, jefe del Nuevo Encuentro, quien está enfrentado tanto con el intendente (aspira a ser precandidato en 2027) como su ex secretario de Legales (su propio hermano).