Primera C: Ituzaingó superó 1 a 0 al Dep Español y definirá en casa el pase a la final del Reducido

Con gol de Edilson Giménez, Ituzaingó derrotó 1-0 a Deportivo Español por el partido de ida de las semifinales del Torneo Reducido de la Primera C. Tras la victoria, el equipo de Matías De Cicco llegará con ventaja a la definición en el Carlos Sacaan, que se jugará dentro de una semana.

Tras desperdiciar algunas ocasiones en el primer tiempo, en el amanecer del segundo la ventaja llegó a través de la presión. Edilson robó la pelota cerca del área y sacó un remate potente al primer palo para sellar el 1 a 0 definitivo. El Verde clasificó de manera directa a las Semis tras perder la final de la categoría ante el ya ascendido Camioneros (4-3).

La otra semi también tuvo triunfo visitante: En Rodríguez, Sportivo Barracas venció 1 a 0 a Leandro N. Alem, con el gol a los 24′ de Julián Rodríguez.

Semifinales: Cuándo se juegan las revanchas

Sportivo Barracas vs. Leandro N. Alem: miércoles 29 de octubre a las 15:30 en el Tres de Febrero.

Ituzaingó vs. Deportivo Español: miércoles 29 a las 20:05 en el Carlos Sacaan.