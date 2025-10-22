Morón: El intendente Ghi separó preventivamente al secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella

El intendente de Morón, Lucas Ghi, comunicó éste miércoles la decisión de separar preventivamente de su cargo al secretario de Legal y Técnica del Municipio, Hernán Sabbatella, como consecuencia de una denuncia de violencia de género que se habría producido «en el ámbito privado». La licencia, de acuerdo a ese comunicado, es por tiempo indeterminado.

La «medida preventiva» se sostendrá mientras se realizan las investigaciones «judiciales y administativas pertinentes». Se afirma, además, que se «reafirma el compromiso con la igualdad de género y de los protocolos previstos».

El Ejecutivo aclaró que «se puso a disposición de la denunciante todos los instrumentos legales y de contención psicológica con los que cuenta el Estado Municipal». A la vez que se «garantiza la colaboración con las autoridades competentes» como así también «la presunción de inocencia» sobre el funcionario y hermano del jefe del Nuevo Encuentro.

Hernán Sabbatella se había encolumnado detrás de Lucas Ghi, cuando estalló la interna entre el MDF de Kicillof y kirchnerismo de paladar negro, representado en Morón principalmente por la fuerza a la que perteneció hasta abril último.

El NE había tomado esa decisión de «expulsarlo» en base de la denuncia de una empleada del área de Género, por una extraña situación sucedida en agosto de 2021. Una salida en la que, según ella, terminó drogada y sola en el centro de Vicente López. Sin pruebas de abuso sexual, o de suministro de estupefacientes, la causa fue al archivo en mayo, pese a la incursión televisiva de la denunciante. Su caso sembró la duda. Y, ante otra denuncia, tomaron medidas.

En el mientras tanto, y pese a quedar afuera de cualquier lista, Hernán se mantuvo activo como funcionario y militante. De hecho, ayer participó de un acto por los 35 años del Centro de Atención Primaria de Salud «1 de Junio», junto al intendente; al candidato a diputado de Fuerza Patria Hugo Yasky; y al secretario de Suteba Roberto Baradel.

En las redes sociales se lo vio, incluso, cargando a su último hijo (tiene dos de su primer matrimonio), de menos de un año, el que tuvo con su actual pareja Natalia Bazán, quien habría presentado la denuncia en su contra en las últimas horas.