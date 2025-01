Merlo: Pareja de policía bonaerense apareció muerta y su familia pide que se investigue un «femicidio»

La Justicia investiga la muerte de la policía bonaerense María Florencia Castillo, quien fue hallada muerta de un disparo en el abdomen y cortes en un brazo en su vivienda de Merlo, el pasado 30 de diciembre. La familia, a la que le plantearon un caso de suicidio, acusa a la pareja de la víctima, también miembro de la fuerza.

«Mi hija era incapaz de suicidarse – afirmó Carlos Castillo -¿Un tiro en el abdomen? Es absurdo». El hecho ocurrió en Catamarca al 1400. “Vino un patrullero el lunes de madrugada a mi casa. Cuando los vi me imaginé que había pasado algo con mi hija, pero jamás pensé en esto”, revivió el padre de la mujer de 30 años.

Y contó: “Pensé en un enfrentamiento o algo parecido, y que venían a avisarme. No me dijeron nada claro, llevaban la conversación hacia otro lado. Me trasladaron al Destacamento Pompeya y, tras un rato, me informaron que Florencia se había suicidado”.

Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer rápidamente. El propio novio de María Florencia, también miembro de la policía (de nombre Iván) fue quien supuestamente encontró el cuerpo durante la noche del 30.

Carlos Castillo no tardó en expresar sus sospechas. Detalló que familiares del principal sospechoso vivían en la misma propiedad, lo que genera aún más incertidumbre. “El médico que revisó el cuerpo dijo que la muerte databa de seis horas aproximadamente. ¿Nadie escuchó el disparo?”, cuestionó el padre de la joven.

Carlos fue claro: “Pongo las manos en el fuego, mi hija era incapaz de quitarse la vida. Era una chica llena de vida, sin enemigos, siempre alegre. Él, en cambio, tenía dos denuncias anteriores de parejas y mi hija también lo denunció en Asuntos Internos de la Policía por hostigamiento”.

Estas declaraciones han puesto el foco en la relación de la víctima con su novio, quien se convierte en el principal señalado por la familia de la joven policía.

La causa está siendo investigada por la fiscal Silvana Bonini, perteneciente a la Fiscalía especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar de Morón. Por ahora, la carátula es “averiguación de causales de muerte”. Uno de los puntos clave para esclarecer el caso será la autopsia que se realizará en la morgue de Lomas de Zamora. Además, se le practicará un dermotest a su pareja para identificar si hubo contacto con pólvora.