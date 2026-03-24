Moreno: Detienen al portero de una escuela primaria acusado de abuso sexual contra una menor

Un portero de la Escuela primaria Nº7 de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, fue detenido acusado de abusar de una alumna de seis años. Las autoridades de la investigación señalan que los informes de las pericias psicológicas y médico genital fueron contundentes para determinar su arresto.

La denuncia fue realizada a mediados de marzo por los padres de la víctima por lo que de manera inmediata la fiscal auxiliar Milagros Giménez solicitó una serie de medidas, cuyos resultados se conocieron a fines de la semana pasada y evidenciaron el calvario que sufrió la menor.

Con los datos obtenidos, efectivos de la comisaría Moreno 7ª concretaron el viernes 20 de marzo la detención del acusado, de 40 años, informó el medio Seminario Actualidad.

El sujeto se encuentra acusado del delito de abuso sexual de una menor de 13 años agravado por ser perpetrado con acceso carnal y por configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia indagatoria donde se negó a declarar. Por el momento continúa detenido en la comisaría 7ª de La Reja.

En los primeros días de la investigación, frente a la grave acusación, la secretaría de Inspección en Educación de Moreno dispuso la separación del portero, de la directora y de una maestra de la institución. Padres de la escuela acusaron a las autoridades de encubrir al empleado sospechado por cuestiones políticas.

Durante el transcurso de la pesquisa, la escuela emitió diversos comunicados en los que refiere que “trabajamos conjuntamente con las autoridades” y que “estamos a disposición de la Justicia”.