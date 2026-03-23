Tres detenidos: Cae banda de entraderas, tras una espectacular persecución por las calles de Morón

Una cinematográfica persecución policial por las calles céntricas de Morón culminó con tres delincuentes detenidos, luego de que el automóvil en el que intentaban escapar colisionara contra dos vehículos, dejando a uno de los sospechosos atrapado en el habitáculo.

El hecho se desencadenó en la calle Huaura al 100, cuando un vecino alertó al 911 sobre la presencia de un hombre que ingresaba de forma sospechosa a una propiedad, mientras un Chevrolet Onix gris aguardaba en la puerta con dos cómplices.

Al arribo de los efectivos del Comando de Patrullas, los malvivientes emprendieron una fuga a alta velocidad que se extendió por varias cuadras y movilizó a diversas unidades cerrojo.

La huida finalizó abruptamente en la intersección de las calles Doctor Monte y Luis María Campos, donde la geografía del lugar y el tránsito impidieron el paso del rodado.

Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, «el Onix chocó contra un vehículo estacionado en el cordón y también impactó de frente contra otro que circulaba en dirección opuesta», situación que permitió la inmediata reducción de los ocupantes. Mientras que dos de los sujetos intentaron escapar a pie y fueron capturados a los pocos metros, el conductor quedó inmovilizado dentro del auto y fue aprehendido en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre, de 24 años y nacionalidad venezolana; Brian Oscar Albarracín, argentino, de 27 años; y Alexis Fari Figueroa Montoya, peruano, de 50 años. Tras la requisa del vehículo, la Policía constató que el Chevrolet Onix poseía un dominio apócrifo y que, de acuerdo con el grabado de cristales, tenía un pedido activo de secuestro por robo automotor desde el pasado 24 de febrero en la jurisdicción de La Matanza.

En el interior del baúl, los efectivos hallaron un «kit para entraderas» compuesto por guantes, destornilladores, una llave trípode y un atornillador automático, además de dos chapas patentes falsas y dinero en efectivo.

La fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la UFI N° 8 de Morón, dispuso la detención formal de los tres hombres bajo los cargos de «encubrimiento agravado y robo agravado por efracción y por haber sido cometido en poblado y en banda».

Asimismo, los investigadores analizan la participación de esta banda en un asalto de similares características ocurrido recientemente en la localidad de Castelar.

(NA)