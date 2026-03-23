Sin Sabbatella, internado, Nuevo Encuentro recordó a Nora Cortiñas en su «casa museo»

A 96 años de su nacimiento, la Asociación Seré y el Nuevo Encuentro comandaron un homenaje a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en la que fue su casa de Castelar Norte, reconvertida a museo por la Memoria.

Nora murió a los 94 años en mayo de 2024, tras una vida de lucha casi siempre alejada del poder. No obstante lo cual mantuvo una gran relación con el exintendente Martín Sabbatella, impulsor de la Casa de la Memoria y la Vida en el año 2000. Militante de izquierda por opción, Nora nunca supo qué pasó con su hijo Gustavo (24 años, empleado del INDEC), secuestrado en 1977, a pesar de sus múltiples pedidos para desclasificar archivos de la Dictadura.

El año pasado, con intervención de la Dirección de DDHH de la Provincia, comenzó una intervención en su casa histórica de la calle Lobos 1683 en Castelar, por donde pasaron infinidad de dirigentes y periodistas. Los impulsores del proyecto le alquilaron el inmueble a los herederos, mientras que la senadora provincial Mónica Macha (NE) presentó el viernes pasado un proyecto para declarar la «casa museo» de Norita como de «interés legislativo».

El domingo, en su onomástico, hubo una gran reunión en la misma sede, de la que participaron compañeros de ruta como Adolfo Pérez Esquivel hasta músicos de la talla de «Lula» Bertoldi. Por supuesto, dirigentes que fueron muy cercanos.

«Durante años, mantuvimos relación y amistad con Nora. En esa casa ella atesoró durante años documentos, escritos, materiales y cosas que ella escribía que siguen ahí, y dan cuanta de la lucha que dio durante años. La idea es que ese lugar sea un lugar abierto, de memoria, de debate y también de cultura, que no sea sólo un museo», señaló Antonela Di Vruno, arqueóloga y ex directora de DDHH de Morón, en declaraciones al diario Tiempo Argentino.

A raíz de una inesperada internación, hoy no pude participar de la conmemoración del 96° aniversario del nacimiento de nuestra querida Madre Nora Cortiñas, en su vivienda de Castelar, que reabrirá como Casa Museo Norita Cortiñas.



La celebración fue un hermoso abrazo a la memoria… pic.twitter.com/5kp1yuOOC3 — Martín Sabbatella (@Sabbatella) March 23, 2026

El gran ausente de la jornada fue Martín Sabbatella, quien explicó en redes sociales que por motivos de fuerza mayor: «A raíz de una inesperada internación, hoy no pude participar de la conmemoración del 96° aniversario del nacimiento de nuestra querida Madre Nora, en su vivienda de Castelar, que reabrirá como Casa Museo Norita Cortiñas».

«La celebración fue un hermoso abrazo a la memoria de nuestra Madre, compañera y vecina que tuvo lugar en el mismo lugar donde ella vivió y donde se creará Casa Norita, un hermoso proyecto para llenar de debate, alegría y homenaje el recuerdo de esta maravillosa militante popular», posteó el exintendente, desde el hospital San Juan de Dios.

Según trascendió, Sabbatella sufrió de cólicos renales, por lo que tuvieron que colocarle un cateter para drenarles esos sedimentos. Cuando, el sábado, fueron a retirarle esa vía la intervención «se complicó» por lo que quedó bajo observación.

Aún así, en sus redes sociales hubo movimiento. «Felicito y agradezco a la Asociación Seré por la Memoria y la Vida y a la Fundación Encuentro para la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos por llevar adelante la Casa Norita, que sin dudas será otro gran escenario para la defensa de los derechos humanos y el reclamo inclaudicable de Justicia».

«Sé que con este proyecto no solo honraremos la memoria de su lucha ejemplar e incansable. También, porque lo hablé con ella, sé que estamos cumpliendo uno de sus deseos: el de mantener encendido el fuego de su militancia a favor de todas las luchas por la dignidad humana», sostuvo en X. Aclaró que tampoco estará en las actividades del #24M.

Desde octubre, el Archivo Provincial de la Memoria trabaja con la Asociación en tareas de inventariado, valoración, preservación y guardado de documentos y objetos personales de la casa de Norita. Hasta la fecha se registraron más de 300 elementos que formarán parte del Museo. pic.twitter.com/3UkuVrJW3t — Derechos Humanos PBA (@DerHumanosPBA) December 23, 2025