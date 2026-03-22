Balacera en Ramos Mejía: Policía de civil se resistió a un robo e hirió a uno de los delincuentes

Un efectivo de la Policía bonaerense logró herir y detener a un sospechoso tras defenderse a los tiros de un intento de robo automotor. Ocurrió anoche entre las calles Rosales y Fray Cayetano.

El agente, que se encontraba fuera de servicio y abordo de un Volkswagen T-Cross, fue sorprendido cerca de las 20 horas por dos asaltantes circulaban en un Peugeot 208 y le bloquearon el paso, cuando se dirigía rumbo a su trabajo.

Según la reconstrucción del hecho, uno de los delincuentes descendió del vehículo armado e intentó abordar al policía.

En ese momento, el efectivo respondió abriendo fuego con su arma reglamentaria. Habrían efectuado al menos diez disparos, mientras que el agresor alcanzó a realizar algunos tiros antes de caer herido. Su cómplice logró escapar.

El sospechoso baleado, identificado como Marcelo González, de 41 años, recibió impactos en el tórax y el rostro. Fue trasladado de urgencia al Hospital Güemes de Haedo, donde permanece internado tras ser intervenido quirúrgicamente. En su poder se secuestró una pistola calibre .380 que tenía pedido de captura por robo desde 2025.

La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Pérez, quien dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional.

El efectivo no fue imputado, por ahora, ya que se consideró que actuó en legítima defensa, mientras que el delincuente enfrentará cargos por robo agravado, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

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Un policía fue interceptado por 2 delincuentes mientras circulaba en su auto. Repelió el ataque,logró herir y detener a uno de los sospechosos; el otro fugo. El aprehendido tenía antecedentes y portaba un arma.



Paso en calles Rosales y Fray Cayetano pic.twitter.com/oNIrm2UEpJ — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 21, 2026