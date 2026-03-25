Morón sur: Un delivery cruzó con su moto el semáforo en rojo, chocó contra un colectivo y murió

Un repartidor de Pedidos Ya murió este martes tras ser embestido por un colectivo de la empresa La Cabaña en el cruce de las calles San Martín y Av. Hipólito Yrigoyen, en Morón Sur. La víctima habría cruzado con el semáforo en rojo.

Tras la colisión, el chofer del interno 421 se comunicó con el servicio de emergencias 911 para pedir asistencia. A los pocos minutos arribó un móvil policial y una ambulancia del SAME Morón, cuyo personal constató el fallecimiento del joven identificado como Edgardo Ariel Ruiz, de 32.

«El colectivero circulaba con luz verde», aseguró un vecino al portal de Oeste Noticias. No obstante, el conductor fue notificado de la imputación del delito de «homicidio culposo». Aunque por ahora no se tomaron medidas en su contra.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°1 de Morón.