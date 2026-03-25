15 mil personas participaron de la Prueba Atlética por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Morón

Unas 15.000 personas participaron de la prueba atlética (en las modalidades de 10K y 5K) organizada por el Municipio de Morón este martes, 24 de marzo, como parte de las actividades en repudio a los 50 años del Golpe Militar.

La jornada conmemorativa incluyó también una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Morón en la Casa de la Memoria y de la Vida.

En ese mismo marco, el domingo se realizó una jornada por la Memoria en el poliderportivo Gorki Grana (ex predio Seré). El acto estuvo encabezado por el jefe comunal, Lucas Ghi, y contó con la participación de organismos de Derechos Humanos, familiares de personas detenidas desaparecidas y militantes que fueron secuestrados en centros clandestinos de detención y tortura de la subzona 16 bajo responsabilidad de la Fuerza Aérea.

Se destacó el homenaje a Nora Morales de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, con la realización de un mural en uno de las paredes laterales del Espacio para la Memoria Mansión Seré. El 22 de marzo, la vecina de Castelar hubiera cumplido 96 años. De esa actividad participaron su hijo, Marcelo Cortiñas, y la actriz Esther Goris.

«Seguramente estamos plantando una semilla como hicieron las madres, como hacen las abuelas, como hacen los organismos, como hacemos todos los días cada uno de donde podemos, cómo podemos desde donde toca, porque no estamos dispuestos a mirar indiferente este presente tan cruel», apuntó el jefe comunal.

El cierre del evento estuvo a cargo de la agrupación Sinfónica Municipal que junto a la Manu Fresh y un nutrido número de cantantes realizaron el espectáculo: Nace una Flor. Un show integrado por un repertorio de canciones de bandas y artistas como Serú Girán, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Milo J, entre otros.

Cómo sigue la agenda

Muestra “Cielo de imágenes con memoria”, artistas del Oeste Cultural. Sábado 28 a las 17 hs. UGC 6, Baradero 1340, Morón sur.

Inauguración de la exposición fotográfica “Presencias”, de Facundo Jalil. Sábado 28 a las 18 hs. Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero, Estrada 17, Haedo.

Cine móvil: Infancia clandestina, de Benjamín Ávila. Sábado 28 a las 19:30 hs. Espacio Cultural y Comunitario Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón.

Coro de Mujeres y Coro de Cámara presentan Mujeres Argentinas. Sábado 28 a las 20 hs. Parroquia Virgen de las Flores, Juez de la Gándara 850, Morón.

Cierre del ciclo por la Memoria “Todas las voces todas”. Domingo 29 a las 18 hs. Espacio Cultural y Comunitario Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón.

Charla “Cultura y dictadura. Los lenguajes artísticos: cine”. Por el Lic. Facundo Cersósimo. Martes 31 a las 18 hs. Espacio Mansión Seré, Santa María de Oro 3530, Castelar sur.