Salía de un supermercado: Motochorros lo balearon para robar la camioneta, en Haedo

Tres delincuentes balearon a un al dueño de una camioneta, durante un intento de robo, en Haedo. El hecho tuvo lugar el martes pasado, en la intersección de las calles El Ceibo y Antonio Malaver, y quedó registrado en una cámara.

Allí, tres delincuentes abordaron al hombre cuando se subía a su vehículo tras realizar una compra en un supermercado.

«Las cámaras muestran que venían tres muchachos, se quedaron sentados en la parada de colectivos. Se ve que vieron la posibilidad, el hombre estacionó su camioneta para ir al supermercado y tuvo la desgracia que lo abordaron cuando estaba por subir para irse», relató una vecina a C5N.

Respecto al disparo, la mujer detalló: «Sentimos un estruendo y a los diez minutos vino la policía». El vecino baleado fue trasladado por el propio patrullero a un hospital zonal donde se encuentra fuera de peligro.

Prueba piloto

Por su parte, le secretario de Seguridad Ciudadana de Morón, Damián Cardoso, anunció que está en estudio un plan para sumar las cámaras de seguridad privadas al sistema de monitoreo municipal: «Surgió la idea de conformar una prueba piloto, algo inédito en la Provincia, que es una Secretaría de Seguridad que esté conformada por los distintos actores institucionales que influyen sobre la seguridad del Municipio, como el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, y la Secretaría de Seguridad Municipal», explicó en Radio Veo.

«Hoy, nuestro desafío no tiene que ser cuántas cámaras hay en el lugar, sino cómo hacer para procesar, recibir, analizar y monitorear las miles de cámaras privadas que están diseminadas por el Municipio. Me pongo en contacto con estaciones de servicios, centros comerciales, y están todos de acuerdo para cederme sus imágenes para que un operador pueda ver los que hay en la vía pública. También, los particulares. Cada vez que me uno con las juntas vecinales, me quieren ceder las imágenes. Con esto vamos a tener la posibilidad de hacer un mapeo de Morón, que puede superar en poco tiempo la cantidad de cámaras que podemos comprar», concluyó.

Sobre el programa Ojos en Alerta: «Los vecinos nos pueden enviar una imagen al Centro de Operaciones y Monitoreo por WhatsApp , e inmediatamente, ocurre el mismo protocolo que si la estuviéramos viendo en el Centro de Monitoreo. Se da una alerta al 911, acuden no sólo los móviles de seguridad ciudadana o municipales, sino que también las fuerzas policiales. Eso nos permite tener una presencia importante cuando conocemos la novedad».