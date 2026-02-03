Una mujer detenida: Tras una denuncia anónima, desbaratan un búnker narco del B° Carlos Gardel

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de venta de estupefacientes al menudeo en el mal llamado barrio «Carlos Gardel» de Morón.

La causa se inició en diciembre, a partir de una denuncia anónima radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Gustavo González, la cual daba cuenta de la existencia de un domicilio ubicado en el interior del barrio Presidente Sarmiento, ubicado detrás del Hospital Posadas de Villa Sarmiento, que sería utilizado por una sospechosa y su pareja para la comercialización de cocaína durante las 24 horas.

La División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA inició diversas tareas de campo, vigilancias y análisis de datos, logrando establecer que, efectivamente, un inmueble de dicho complejo habitacional era utilizado para la venta al menudeo de estupefacientes.

Asimismo, se constató que el lugar contaba con custodia externa por parte de personas popularmente conocidas como “soldaditos”, quienes cumplían funciones de vigilancia en las inmediaciones del domicilio.

Con la totalidad de los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Marisa Teresa Monti, ordenó la realización de un allanamiento en el inmueble en cuestión.

Durante el operativo se detuvo a la involucrada, de secuestraron varios sobres de clorhidrato de cocaína, cuyo peso total rondaba el cuarto de kilogramo, además de cientos de dosis de marihuana listas para su comercialización, dinero en efectivo, la réplica de un revólver, cinco teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión y documentación de interés para la causa.

La detenida, una ciudadana argentina de 43 años de edad, junto con la totalidad de los elementos incautados, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737.