Cumbre sindical en Morón, contra la reforma laboral: «Estamos decididos a dar la lucha»

La denominada «Mesa Sindical», que agrupa a la mayor cantidad de gremios de la CGT, ATE y las dos CTA de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, desarrolló una jornada en rechazo de la reforma laboral que propone el Gobierno Nacional.

La cumbre tuvo lugar en el salón del Sindicato de Comercio (SEOCA) y contó con la presencia del concejal (UP) y co-secretario de la CGT local, Alfonso Martínez, quien presentó un proyecto en el HCD de Morón en contra de la reforma.

El referente de gastronómicos integró la mesa central junto a Jorge D’Andrea, de ATSA Hurlingham; Víctor Hugo Pintos, del SEOCA; Darío Silva (ATE y CTA Morón); y Gustavo Zapata, de SUTEBA Hurlingham y la CTA de los Trabajadores.

La jornada cerró con el discurso de Héctor Amichetti, secretario de la Federación Gráfica; y contó con la disertación de los abogados Melina Peñarol Méndez y Sergio Arce. Estuvieron, entre otros, el secretario del Sindicato de Trabajadores de Morón, Gustavo Sanz; y el dirigente de Merlo Luis Morales (candidato de SOMOS en 2025).

«Fue una jornada para debatir e informarnos también sobre la reforma laboral, que es una clara precarización de los derechos de los trabajadores. El nivel de preocupación es enorme y estamos decididos en dar la lucha que tengamos que dar, en defensa de los trabajadores y las organizaciones sindicales», apuntó Martínez, tras la cumbre del viernes.

Junto a destacados dirigentes del movimiento obrero de la #CGT y las #CTA-T, CTA-A y abogados laboralistas realizamos desde la Mesa Político Sindical una interesante y necesaria charla sobre la Reforma Laboral Precarizadora que impulsa el Gobierno Nacional y sus cómplices#Moron pic.twitter.com/ORUaw9sUlO — Alfonso Martinez (@Alfonsomoronok) January 30, 2026