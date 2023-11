Virrey del Pino: El DT de un equipo de Papi Fútbol le pegó una trompada al árbitro de la liga AFO

Spread the love

En otra deplorable muestra de la violencia que se vive dentro del fútbol, incluso a nivel de infantiles, el DT de un equipo de Virrey del Pino fue filmado cuando le aplicaba un tremendo golpe de puño a un árbitro, en el marco de un encuentro perteneciente a la Liga AFO (Asociación de Fútbol del Oeste) el sábado pasado.

El lamentable incidente tuvo lugar en el club Los Cuervos (de Virrey del Pino, La Matanza) cuando se disputaba un partido entre Dorrego B y Las Mercedes, por la categoría 2012. En medio del encuentro, el DT de Dorrego se enojó porque el referí de 24 años no había cobrado una supuesta falta contra uno de sus jugadores.

Tras este episodio, el hombre comenzó a reclamarle que existió una falta y fue en ese momento cuando le pegó al árbitro una piña que lo dejó tirado en el piso. El golpe quedó registrado por el celular de uno de los simpatizantes y en él se observa cómo los padres de los chicos se entrometen para separar al DT y que no continuara con la agresión. En este escenario, fue echado de la cancha por los colaboradores y directivos del club.

“Me empezó a reclamar por una falta, le dije que no era y me empujó. Por eso le pedí al delegado de su club que lo sacara del partido. Ahí se metió otra vez en la cancha y me dijo ´vos no me vas a echar a mí’, me pegó una trompada y cuando estaba en el piso intentó patearme”, contó Lucas a un medio local. “Es muy feo lo que pasó. Es un hecho lamentable y repudiable. Me hizo daño, me dañó el labio y me provocó un sangrado. Por suerte, ahora estoy bien”, explicó el árbitro.

Luego del lamentable episodio, el árbitro realizó la denuncia correspondiente por amenazas y lesiones leves, según confirmaron fuentes policiales a este medio. La víctima recibió atención médica en el Hospital Materno Infantil José Equiza, en la localidad de González Catán, donde se le realizó una radiografía de cráneo y se constató que no sufrió heridas de gravedad.

Bajo el lema “El fútbol es de los chicos”, desde la Liga AFO emitieron un comunicado en el que repudiaron la violenta reacción del entrenador de la categoría 2012 de Dorrego “B” y se solidarizaron con la víctima. “Informamos a ustedes que el responsable se encuentra separado del lado de los niños y las sanciones estipuladas en proceso de notificación. Además el mismo deberá enfrentar las acciones legales correspondientes, que ya se encuentran en curso”, señala el mensaje oficial.

“Convocamos a todos, a reafirmar que el fútbol es sólo de los niños y niñas participantes, y todos los actos de violencia deben estar lejos de ellos”, concluyó la organización del certamen.