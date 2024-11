33° Juegos Bonaerenses: Lomas de Zamora es el tricampeón, con La Matanza segunda en el medallero

Con la realización de la mini maratón “Bonaerenses en Carrera” y las últimas premiaciones, este sábado llegó a su fin la edición 33° de los Juegos Bonaerenses, que es organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Más de 26 mil finalistas de los 135 municipios compitieron durante seis días en los 119 escenarios distribuidos en Mar del Plata y alrededores.

Por tercer año consecutivo, Lomas de Zamora se coronó campeón, con 34 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce. Los tricampeones se destacaron en disciplinas como patín, atletismo, acuatlón, tenis de mesa, natación, goalball, vóley, básquet 3 x 3, skate, hockey, tejo, judo, pesca, taekwondo, fútbol playa, literatura y solista vocal, entre otras.

La Matanza finalizó segunda con 32 de oro, 22 plata y 18 de bronce; mientras que Quilmes completó el podio con 28, 20 y 6 respectivamente. Moreno y Merlo fueron los más avanzados en la Zona Oeste, con en 9° y 10° puesto del medallero.

Señoras y señores… ¡el medallero final de los Juegos Bonaerenses 2024! 🏅



Felicitaciones a #LomasDeZamora por la obtención del primer puesto 🏆, a #LaMatanza y #Quilmes por completar el podio y a todas las delegaciones por representar de la mejor manera a sus municipios en…

Morón 12°

La delegación moronense terminó 12°, con 24 medallas en total (12 fueron de oro, 8 de plata y 4 de bronce).

El primer lugar se obtuvo en fútbol tenis sub 15 femenino, natación PCD 25 metros espalda sub 14 femenino, tenis de mesa sub 16 masculino, fotografía adultos mayores, básquet silla de ruedas sub 23, vóley sub 18 femenino, atletismo PCD lanzamiento de clava +16 femenino, natación PCD 50 metros espalda +17 masculino, atletismo pista 1200 metros sub 14 femenino, atletismo campo salto en largo sub 14 femenino, atletismo pista 110 metros con valla sub 18 masculino y ajedrez sub 18 masculino.

Las medallas de plata se obtuvieron en ajedrez sub 16 masculino, robótica, tenis de mesa masculino, atletismo pista 100 metros PCD +16 femenino, atletismo pista 1500 metros sub 18 masculino, atletismo PCD lanzamiento de bala sub 15 masculino, judo sub 14 masculino, literatura adultos mayores. Las de bronce fueron para pesca libre, patín sub 16 femenino, teatro libre juveniles y atletismo PCD salto en largo +16 femenino.

💪¡Cerramos otro año de los Juegos Bonaerenses a puro orgullo!❤️



🏅Las y los moronenses que fueron a representar a nuestro partido a Mar del Plata, vuelven al corazón del oeste con un total de 24 medallas.

Este año, los Juegos Bonaerenses tuvieron un récord de participación, con más de 470 mil personas inscriptas, y cuatro etapas de desarrollo: municipal, regional, interregional y final. Son impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Larroque, y consagran el esfuerzo y la dedicación de los participantes de toda la provincia, fortaleciendo la integración, el deporte y la cultura en cada rincón del territorio.

Para su realización, el gobierno provincial invirtió más de 12 mil millones de pesos en esta política pública que se ejecuta a través de la Subsecretaría de Deportes, lo que representa cuatro veces más de lo que destina Nación para los Juegos Evita 2024. Se llevan adelante ininterrumpidamente desde 1992 y año a año se consolidan como la política deportiva más importante y con mayor despliegue del país.