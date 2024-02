Primera C: Ituzaingó debutó con un empate sin goles, que debió haber sido derrota ante Argentino R

Ituzaingó igualó 0 a 0 ante Argentino (R) este viernes en el estadio Carlos Sacaan, en el arranque del torneo Apertura de la Primera C, tras el pasado descenso. El equipo rosario reclamó un gol no cobrado en tiempo de descuento, que le habría valido la victoria, aunque para la terna arbitral la pelota no ingresó al arco.

La visita generó las situaciones más claras. Pero sobre el final, una mala salida del arquero debutante Riroldi, le simplificó las cosas al delantero del Salaíto, que rozó la pelota a un arco vacío. El guardamenta retrocedió, pifió el primer manotazo y luego la despejó. Para el juez sacó la pelota de la línea. La AR había entrado.

El visitante tuvo las primeras aproximaciones del partido con dos disparos desde fuera del área que se terminaron desviados. Ituzaingó tomó la iniciativa en los primeros minutos de juego y buscó llegar a través de la pelota parada. Mediante esta vía, generó movimientos interesantes que liberaron espacios en el área, pero faltó precisión en la definición. Cuando cualquiera de los dos equipos comenzaba a mostrar algo de juego, el otro se encargaba de cortarlo con una infracción, por lo que fue un partido muy cortado.

A los 26 minutos el lateral por derecha del León, Seltzer, lanzó un centro al corazón del área que Moreira no llegó a conectar de manera cómoda y lo llevó a elevar la pelota, que terminó en el techo del área. La más clara del primer tiempo la tuvo la visita. A los 43 minutos, luchó la pelota con los defensores de Ituzaingó y le quedó picando de frente al arco. Metió un bombazo que el arquero saco de manera espectacular al córner.

El segundo tiempo comenzó con Argentino de Rosario atacando y generando asociaciones desde el sector izquierdo. El lateral Fernández se filtró y centró dos veces entrando sólo por su lado, pero no estuvo fino a la hora de encontrar un compañero dentro del área y terminó desperdiciando esas chances.

Tras un pelotazo aislado que parecía controlado por la defensa del Salaíto, el delantero de Ituzaingó, Visco, desplazó con su cuerpo a su marcador y, ayudado por una mano que no observó el árbitro, sacó un zurdazo que cruzó todo el arco y se terminó yendo a centímetros del palo izquierdo del arquero.

A partir de eso, el equipo local infló el pecho y tuvo las más claras. Promediando los 20 minutos Mena trabó y se llevó la pelota en la medialuna del área, disparó mordido y, tras un rebote largo del arquero, Ibáñez llegaba para poner el 1-0. Sin embargo, fue anulado por el asistente debido a un fuera de juego de este último.

Claramente supurado en el complemento, el equipo visitante se resignó y en los últimos minutos parecía conformarse con el empate. Sin embargo, en la última jugada del partido tuvo la chance de ganarlo tras una mala comunicación entre el arquero y el defensor de Ituzaingó.

El historial entre los dos equipos quedó muy parejo, con 12 victorias por lado y 5 empates. En el anterior enfrentamiento, Argentino de Rosario logró emparejar el historial luego del triunfo por 2-0 en su estadio en el 2017.