Sin subsidios: La ministra Pettovello visitó un taller de emprendedores en Morón

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, bajó a Morón este viernes, donde se encontró con el presidente de la Asociación Civil Todo Vuelve, Cristian “Chapu” Martínez, para conocer personalmente el funcionamiento de la organización, por la que más de 6.000 vecinos aprendieron oficios tradicionales y digitales.

Si bien no logró ser candidato el año pasado, Martínez venía militando los últimos años en la Libertad Avanza, y en la última campaña se lo vio muy cerca de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El lunes pasado, en tanto, visitó el despacho de Pettovello, quien posteó la foto de ese encuentro en sus redes sociales, en una semana caliente políticamente, por el debate de la Ley «Bases» y las manifestaciones de izquierda.

En esa reunión, la ministra resaltó la importancia de «garantizar el acceso a mejores oportunidades de formación para quienes más lo necesitan y continuar fomentando la inclusión laboral de adultos y jóvenes».

Por su parte, el dirigente moronense surgido de un típico barrio peronista, pero más conocido por su paso por el PRO y MSR de Toty Flores, presentó un plan de capacitación, que brinda en el Club Federal del Oeste.

«El lunes, en el Ministerio, charlamos sobre la importancia de capacitar a los vecinos en oficios tradicionales y digitales con el objetivo de que tengan un Oficio y no tengan que depender de un plan o un Bolsón de comida, ella conocía nuestro trabajo y entendemos que ese es el camino, para la dignidad de las personas», contó Martínez a este medio, transcurrida la visita de la ministra, la primera en la Zona Oeste.

El modelo de «emprendedores» no es nuevo. Pero hasta ahora no requirió de planes sociales del Estado. La intención es que los vecinos aprendan a armar «sus pequeñas micropymes». El Ministerio publicó ese proyecto. Mientras que Pettovello se comprometió a una visita, que cumplió este viernes. «En la sede recorrió talleres y me dijo esto es lo que tenemos que llevar a todo el país. Es una persona muy sensible pero con firmeza en la decisión de terminar con los mercenarios de la pobreza, que lo único que hicieron fue sumergirnos en estos 20 años en una pobreza mayor. Sandra va a terminar con los intermediarios y apuesta al trabajo y al desarrollo de las personas y humildemente. En Morón vio un claro ejemplo», dijo el Chapu.