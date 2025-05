Cerró en 2023: El Municipio de Morón hará un intento para quedarse con el predio de ARENIL

El Concejo Deliberante autorizó ayer a la Municipalidad de Morón a intervenir en la causa que lleva la quiebra de la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL) para adquirir el predio ubicado en la esquina de Sarmiento y Cañada de Juan Ruiz. El centro asistencial cerró hace dos años y desde entonces esperan el remate del inmueble.

La iniciativa surgió de la Secretaría de Legal y Técnica (Hernán Sabbatella) del Departamento Ejecutivo, que inició el proceso para que el HCD apruebe una ordenanza que lo autorice a ofertar hasta $50 millones por ese predio, valuado por el Síndico que lleva la quiebra en unos $350 millones. Aunque el valor comercial sería de más de $500 millones.

El proyecto fue presentado sobre tablas, pero requirió de labores previas para llegar a un consenso: Se acordó que no apruebe destino alguno para el predio, debate que quedará para más adelante (hasta 90 días después la hipotética compra).

Aún así fue aprobado por mayoría simple: 15 votos a favor (UxP y Pro) contra 8 en contra (ausente Francisco Mones Ruiz, de la CC-ARI). Tanto los libertarios, como Silvina Samparisi (UCR) y Leandro Ugartemendía (Juntos) no aceptaron que el estado municipal realizara semejante erogación, más allá de que eran conscientes de la oportunidad comercial.

«Parece que el Estado municipal se quiere seguir agrandando. Ahora quiere meterse en el proceso de quiebra y embarrarle la cancha a los acreedores, que en su mayoría son trabajadores. Este expediente no tiene lógica jurídica. El estatuto de ARENIL establece que es el remanente de su liquidación la que debe ser entregada al Hospital de Morón. Liquidación no es compra directa, no es intentar ofrecer un precio irrisorio, ni pagarle en cuotas a los acreedores», argumentó Ariel Aguilera de La Libertad Avanza Morón. Otros bloques libertarios siguieron el mismo criterio.

Aún con disidencias, el radical Rolando Moretto (abogado), acompañó el proyecto. «Si es por política votaría en contra. Pero podríamos adquirir un terreno que vale entre ocho y diez veces más, para evitar pagar el alquiler por los consultorios externos (del hospital municipal) de la calle Pellegrini 620», explicó.

Aunque no fueron pocos los reparos técnicos: «Sería un error intervenir en el proceso de quiebra. Son los mismos socios los que pidieron la quiebra porque no pueden hacer frente a la situación, e intentan cumplir con las obligaciones. En ese caso el remanente (de la liquidación de bienes) quedaría para el Hospital, porque el predio fue donado por el Municipio de Morón». El problema principal, desde lo legal, es que el predio «debería ir a subasta» porque «es lo que pide el Síndico».

Con eso se cubrirían las acreencias.

Hay debate por el mecanismo y el destino futuro (volvería a Salud), en caso de que el Juzgado considere la oferta.

La iniciativa de crear esta institución fue del Dr. Mario Stolbizer, Secretario de Salud Pública de la Municipalidad Morón https://t.co/UHZhNshYxO — Darío Albano (@albanodl) May 21, 2025

funcionó durante décadas como centro de atención para niñas y niños con discapacidad. Su recuperación permitirá reincorporarlo al patrimonio público para beneficio de la comunidad. pic.twitter.com/kLo3if50jz — HCD Morón (@hcd_moron) May 23, 2025

La causa, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° de Morón tuvo sus demoras, debido que ese fuero está vacante. ARENIL funcionó durante casi 70 años, como centro de rehabilitación, vacunatorio y consultorios varios.

La asociación se constituyó el 1 de junio de 1956, como parte de un programa para la lucha contra los efectos de epidemia de poliomielitis, que afectó principalmente a niños menores de 5 años, dejando secuelas agudas tanto físicas como neurológicas en un 5% de los infectados.

Fue por iniciativa del entonces secretario de Salud Pública de Morón, el Dr. Mario Stolbizer. Su cierre (junio 2023), en parte, se debió a «la falta de apoyo estatal», según cuentan viejos pacientes.

Sesión con homenajes

La sesión ordinaria del último jueves se inició con la declaración de interés deliberativo y municipal por el 65° aniversario de la Universidad de Morón, una de las casas de estudio más prestigiosas de la región. Estuvo en el recinto el secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad, Santiago Ratto, quien a su vez es concejal en Ituzaingó.

Asimismo, se declaró de interés los 40 años de la Unión Industrial del Oeste (UIO), destacando su labor en la defensa del entramado productivo local. La sesión contó con la participación del presidente de la UIO, Edgardo Gambaro; los integrantes de su Comisión Directiva Juan Domingo Mansilla, Roberto Salbocky y Florencia Mansilla; el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Santiago Muñiz, y la secretaria de Desarrollo Local y Empleo, Eugenia Navarro.

En el mismo sentido, fue declarada de interés deliberativo y municipal la semana del Parto Respetado, reafirmando el compromiso institucional con políticas públicas de salud con enfoque de derechos. Acompañaron este tratamiento la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Municipio, Dra. Laura De Peri, la Directora de Género y Diversidad del HCD, Eftifia Negris, y diversas organizaciones que trabajan la problemática de la violencia obstétrica.

También fue reconocida con carácter de interés municipal la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de Nora Cortiñas, figura emblemática de los derechos humanos. Estuvieron presentes representantes de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida.