Falleció el expresidente del Comité radical de Morón Carlos Legorburu

A los 62 años, falleció este jueves el expresidente de la UCR de Morón y concejal electo de JxC Carlos Legorburu. Según trascendió, padecía diferentes problemas clínicos, desde diabetes hasta «epoc», que se complicaron, por lo que estuvo varias veces internado o con un tratamiento domiciliario en los últimos meses.

«Su dedicación, pasión y compromiso con la política y la comunidad dejarán un vacío irreparable en nuestros corazones» comunicó anoche el Comité Radical, que actualmente preside la concejal Silvina Samparisi. Sus restos eran velados en la Cochería Pache de Morón, de acuerdo a lo publicado en redes sociales.

Legorburu fue como quinto candidato a concejal por la lista de JxC, que en octubre encabezó en Morón Leandro Ugartemendía para la Intendencia, aunque en las PASO había sido parte de la boleta de Patricia Bullrich: La excorreligionaria Analía Zappulla, exconcejal y precandidata a intendente, también lo despidió en redes.

El fallecido dirigente radical nació el 21 de febrero de 1962. Le decían “Vasco” y era un hombre «familiero, dedicado a sus amigos y a su gran pasión que fue la política», describió el consejero escolar Javier Argolo (UCR).

Así lo recordó en una nota:

«Para quienes han transitado la política de Morón desde la vuelta de la Democracia hasta hoy en día difícilmente no lo conozcan. Su gran experiencia hacia que uno disfrutara de sus charlas, muchas de ellas llenas de anécdotas, muchas de ellas con el ex Diputado «Titi» Martínez con quién compartió la mayor parte de su extensa militancia.

En el Radicalismo ocupo diversos cargos entre ellos Ex Presidente de la Unión Cívica Radical de Morón y Concejal Suplente del Honorable Concejo Deliberante de Morón. Pero hay que destacar que esos honores no reflejan su verdadero Rol y lugar en la UCR de Morón, pues no ocupaba muchas veces lugares visibles pero su accionar era muy importante.

Alguien respetado y querido en la política de Morón. Su humildad y compromiso militante son dos características que lo identifican como un sello propio.

Todavía no me hago a la idea de que no esté, que nos encontremos a tomar un café o que no atienda una llamada de teléfono. Tenía una particular disposición para la escucha y comprensión que lo distinguía en su accionar político.

Con su partida se va también parte de una forma de hacer política, esa política cercana a la gente y tan lejana de las nuevas tendencias privilegias las redes sociales.

Un gran amigo, esas personas únicas, en las cuales siempre podes contar.

Preocupado por la realidad y la política

Representa una época de la militancia política.

Querido Carlos, siempre estarás con nosotros.

Hasta siempre.

J.A.»