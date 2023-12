Morón: El peronismo retuvo el control del HCD, otra vez con la ayuda de dos concejales del PRO

Como hace cuatro años, pero aún con menos margen de maniobra, Unión por la Patria retuvo el control del Concejo Deliberante de Morón. Si bien, tras el triunfo en octubre, se sostenía como la primer minoría en el recinto, el bloque peronista perdía hoy un escaño y quedaba 10 contra 14 de la oposición, en el recambio de bancas. Sin embargo, tal cual ocurrió en 2019, dos escaños del PRO apoyaron la moción del oficialismo.

Tras la aprobación, con lo justo y aún con la antigua conformación del HCD, de la Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2024, no se sabía si el oficialismo volvería a quebrar la unidad que demandaban desde la oposición tanto el excandidato a intendente de LLA Ariel Diwan, como parte del armado del PRO, la UCR y la CC.

Pero este mediodía, tras la jura de los nuevos concejales electos, incluidos aquellos que ingresaron por pedidos de licencia (de quienes vuelven al Ejecutivo), el bloque de UP mocionó nuevamente al massista Marcelo Gonález, que acababa de reasumir, para el cargo de presidente. Ante la presencia del intendente, Lucas Ghi; del jefe del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella; y el presidente de Trenes Argentinos Martín Marinucci (FR) los 10 concejales del oficialismo apoyaron. El PRO propuso a Marita Traverso, quien contó con el respaldo de los tres escaños de LLA. No obstante, Adrián Colonna y Daniela Cáceres, dos recién ingresantes por la lista de JxC votaron a González; mientras que Bernardo Magistocchi, ex secretario de Seguridad de Ramiro Tagliaferro y primer concejal de las boletas tanto de Larreta, como de Bullrich, se abstuvo.

Arriba: Las juras de Colonna, Cáceres y Magistochi, ante el presidente de la Asamblea, Claudio Román. Abajo, el recinto a pleno.

Por estas horas el bloque del PRO, que a partir de las PASO ya estaba dividido, parece estar estallado: Traverso, Romina Fusco y la entrante María Cecilia Solía (que vino a ocupar el lugar de Analía Zappulla, exprecandidata a intendenta de Bullrich este año) conformaron la bancada del «PRO, la fuerza del Cambio».

Mientras que Francisco Mones Ruiz (CC-ARI) sigue hoy como jefe de bloque de Juntos en Morón, junto al excandidato a intendente Leandro Ugartemendía y Claudio Faro, quien propuso a Traverso para la presidencia. Ellos tres votaron en sintonía. Pero no saben qué pasará con los tres que adoptaron otros acuerdos.

Hace dos semanas la fuga había quedado a flor de piel, cuando la exconcejal Claudia Quintana, que hoy asume como consejera escolar, permitió al oficialismo obtener el quórum necesario para meter la reforma fiscal e impositiva esta semana y antes del recambio. Tras la denuncia de «compra de votos» de Mones Ruiz, el entonces concejal electo Colonna la había salido a bancar. Ambos responden a Oscar Álvarez, ex presidente del HCD en los tiempos del rousselotismo e incondicional de Tagliaferro por los últimos ocho años.

Algunos referentes de JxC ya no sospechan del exintendente. Tienen la certeza de que hace arreglos por lo bajo. Toda una ironía, en vista de los dardos que el oficialismo siempre lanza sobre su gestión (2015 a 2019).

Como parte del nuevo acuerdo político, Vanina Moro (Movimiento Evita/UP) fue electa vicepresidenta Primera; y Daniela Cáceres como vice Segunda. La Dra. Daniela Coullery fue ratificada al frente de la Secretaría.

Juraron por el período 2023 – 2027:

Unión por la Patria: Lorena Acevedo (titular), más Marcelo González, Agustín Ramponelli, Nadia Diz y Tomas Balestrini (asumieron por las licencias de Diego Spina, Claudio Román, Florencia De Luca y Marcelo Notario).

Juntos por el Cambio: Bernardo Magistocchi, María Cecilia Solia, Adrián Colonna y Daniela Cáceres.

La Libertad Avanza: Ariel Aguilera, Alejandra Liquitay y Pablo Tozzi.