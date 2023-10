Morón: El personal municipal cobrará la segunda cuota del bono salarial

Este jueves, el Municipio de Morón depositará la segunda cuota del bono salarial de $30.000 establecido por el Gobierno. De esta forma, el personal municipal completará los $60.000. La primera cuota se pagó en septiembre.

La medida está dirigida a trabajadores coprendidos en el Convenio Colectivo Municipal y a profesionales del Sistema Único Municipal de Salud que perciban salarios netos menores o iguales a pesos $ 370.000. Quienes cobren mensualmente entre $ 370.000 y $ 400.000 netos, percibirán la diferencia que corresponda en relación a la cuota de $ 30.000 (quien cobre un haber neto de $ 390.000, percibirá $20 mil).

De esta bonificación quedaron excluidos el jefe comunal, las y los integrantes del Gabinete, las y los subsecretarios, las y los directores, las y los asesores, las y los jueces del Tribunal de Faltas, las y los secretarios de Juzgado, el contador municipal, el tesorero, la jefa de Compras, la subcontadora, la subjefa de Compras, el subtesorero y las y los reemplazantes de guardias de profesionales SUMS.

Dicha bonificación no remunerativa podrá ser absorbida en concepto de aumentos salariales establecidos en futuros acuerdos paritarios según el Convenio Colectivo Municipal o normativa de aplicación.

Condiciones para su percepción:

Su pago es único y por persona, cualquiera sea el convenio legal bajo el que los agentes efectúen la prestación de los servicios.

La bonificación resulta pasible de embargos por deudas alimentarias.

No se considerarán en el neto habitual las asignaciones familiares, horas extras, viáticos u otros conceptos variables mensualmente.

No será pasible de descuentos sindicales y/o mutuales ni días no trabajados.

No constituye retribución mensual, por lo tanto, no debe ser considerado a los efectos del pago del anticipo jubilatorio ni sueldo anual complementario.

Se abonará en forma proporcional a la cantidad de días de designación entre el alta y baja durante el mes de septiembre respectivamente.