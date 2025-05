Morón: Ordenanza exime de tasas a comercios que den trabajo a jóvenes, discapacitados y LGTB+

Impulsado por las cámaras de comercio y el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante de Morón aprobó un Programa de Incentivos Fiscales y Reactivación Económica que exime del pago de tasas municipales a nuevos emprendimientos y la creación de puestos de empleo formal en favor de sectores sociales con mayores dificultades para conseguirlo.

La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, en su marco general, prevé importantes exenciones impositivas por el plazo de un año para comerciantes, prestadores de servicios e industrias que desarrollen su actividad en el partido.

Entre los beneficios se encuentran la exención del pago del trámite de habilitación comercial e industrial, la exención del 100% de la Tasa por Seguridad e Higiene durante un año y la exención de los derechos de Ocupación de Espacio Público por el mismo período.

Además, se prevén incentivos adicionales para quienes contraten personal de manera formal, con beneficios mayores si se trata de jóvenes (el proyecto original arrancaba en 18, pero modificó y aprobó de 16 a 25 años), personas con discapacidad, mujeres o integrantes del colectivo LGTB+.

Este artículo, el 7mo, fue aprobado por mayoría (20 a 4), ya que el bloque de LLA que preside Ezequiel Tozzi consideró que era «inconstitucional e irracional». En vez de garantizar una inclusión real, promueve privilegios selectivos, rompe la equidad fiscal y la igualdad ante la ley. Hay que promover la libertad, el mérito y la igualdad de oportunidades», asumió.

Otros dos monobloques libertarios acompañaron la norma completa, aún con críticas a la economía y a la presión fiscal del municipio. «Los comerciantes sufren porque se actualizan las locaciones y no saben cómo hacer. Estamos en recesión, pero también veníamos de una situación catastrófica. Éste gobierno bajó la inflación. Si no, no iba a quedar ninguno de ustedes. Hay que tener cierta paciencia», reflexionó Ariel Aguilera, de LLA Morón ante las cámaras.

Diego Spina, jefe de bloque de UxP, fue el único orador de un gobierno que sigue en estado de ebullición. «Esta norma es para apoyar para quienes motorizan la economía. Queríamos destacar la labor en conjunto de las cámaras, nuestro gobierno y los bloques de éste cuerpo, que han decidido acompañar éste proyecto de los comerciantes, que vienen sufriendo la economía, han tenido que cerrar sus persianas o vienen sufriendo con la inseguridad», apaciguó.

Las personas interesadas tendrán un plazo de hasta seis meses, prorrogable, para acceder a los beneficios. Quedan excluidos del programa los grandes contribuyentes, las cadenas comerciales y los establecimientos de gran superficie.

La ordenanza, que ya está en vigencia, fue acompañada en el recinto por el secretario de Desarrollo Productivo municipal, Santiago Muñiz; la subsecretaria de Promoción de la Actividad Económica, Cristina Rodríguez; el director de Promoción Comercial, Pablo Manso; y representantes del comercio local como Gabriela Langer Presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Morón (ACIM); Jorge Costas, de la Cámara de Comercio de Haedo; Paola Rojas, Vice de la Cámara de Comercio de Haedo; y representantes de la Cámara de Comercio de Castelar.

Incentivos vs presión fiscal

Pese al consenso sobre una ordenanza que tiene muchas similitudes con políticas implementadas en un distrito pintado de violeta, en la oposición hubo críticas a los aumentos de tasas (el último fue en mayo) y en especial un tributo.

«Que no les hagan creer que el Estado les regala algo. ¿Saben lo que debe estar sufriendo el intendente por esta ordenanza? Lo que pasa es que es un año electoral y tiene miedo de que se vayan a distritos como Tres de Febrero, donde vienen bajando o derogando tasas. Aún tenemos la Tasa Covid, del 2020. Mientras que ustedes compiten con los manteros. No los van a sacar, porque son cómplices. Son las cajitas de ellos. Esta ordenanza es un parche», dijo Aguilera.

En el mismo sentido opinó Francisco Mones Ruiz (CC-Juntos). «La ordenanza es un aliciente. Pero los comercios pagan siete tasas. Volvemos a plantear la derogación de la tasa Covid. Y bajar la presión fiscal», sostuvo el edil. Y explicó: «En 2024 hubo aumentos acumulados del 176%, con una inflación de 117%. Y esto sin tomar en cuenta los revalúos. Si contamos los tres del año pasado estamos hablando de un 255% de la TSG. Este año volvemos a tener la misma lógica: 20% en enero, 5% en marzo y 5% en mayo. Es un 31% de aumento contra el 12% del índice inflacionario. Entonces, de nada van a ser servir estos esfuerzos si no cambia integralmente la presión fiscal. Lo que tiene que hacer el intendente es reducir el gasto de su estructura, para que el Estado se haga cargo del costo impositivo».

Este nuevo régimen ofrece exenciones impositivas durante su vigencia a comerciantes que inicien actividades, regularicen su situación o estén en proceso de habilitación dentro del Partido de Morón. Las medidas incluyen:

* Exención del pago por el trámite de habilitación comercial.

* Exención del 100% de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por un año.

* Exención del pago por la ocupación del espacio público por un año.

* Beneficios adicionales para quienes generen empleo formal, especialmente si contratan a jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres o integrantes del colectivo LGTB+.