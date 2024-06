Ruta 7: Una funcionaria de General Rodríguez fue detenida en estado de ebriedad, tras chocar otro auto

Personal de la Policía demoró el último fin de semana a la subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez, Paola Szchur, quien protagonizó un accidente tránsito sobre la Ruta N° 7 y, según se pudo constatar en el lugar mediante el respectivo control de alcoholemia, estaba en completo estado de ebriedad.

El episodio fue publicado por un medio local (La Posta Noticias) junto con un video que circula en redes sociales y en el cual se observa la presencia policial sobre la Ruta, luego de que un Chevrolet Corsa de color blanco, conducido por la funcionaria, se cruzara de carril e impactara luego contra una camioneta Blazer.

Se constató que la (ex) subsecretaria (cerró su cuenta de Instagram y fue desvinculada del Municipio) tenía 3,21 mg de alcohol en sangre, motivo por el cual fue detenida, sumado a que dejó herido al conductor de la camioneta.

🚨 "PODEMOS EVITARLO, NO?", EL PEDIDO DE UNA FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE MANEJABA BORRACHA, CHOCÓ Y QUISO NEGARSE A LA ALCOHOLEMIA

– Finalmente, le hicieron el test a Paola Szchur, subsecretaría de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez y dio 3.21. La echaron

– Vía @lapostagr pic.twitter.com/IKZ3KFMb5n — Vía Szeta (@mauroszeta) June 11, 2024

La mujer apenas si balbuceaba algunas palabras, intentaba eludir el control de la Policía y hasta trató de «arreglar» el caso.

«Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale», se escucha en el video.

Juan Ortíz, dueño de la camioneta impactada, contó que «con la señora no se podía hablar porque estaba alcoholizada». «No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado», detalló.