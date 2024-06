Ley Bases: Protestas, represión y al menos 22 detenidos por los incidentes frente al Congreso

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizaron este miércoles momentos de tensión frente al Congreso, en momentos en que se trataba en el Senado el proyecto de la Ley de Bases, mientras que arrojaron gases lacrimógenos que afectaron, entre otros, a cinco diputados kirchneristas, quienes debieron ser asistidos por servicios de emergencia.

En ese marco, una de las imágenes del día fue cuando los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y posteriormente lo prendieron fuego en las inmediaciones del Congreso.

Al menos 22 personas, entre ellas 15 hombres y siete mujeres, fueron detenidas por haber estado implicadas en los incidentes en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las protestas contra la Ley de Bases que se trataba en el Senado.

Así lo informó la Policía de la Ciudad, aunque probablemente la cifra siguiera en aumento porque los incidentes aún no habían cesado a última hora de la tarde.

«Entre los detenidos hay un hombre de 41 años que tenía en su poder una granada que está siendo analizada por el personal especializado. También fue aprehendida una mujer por ser la

responsable de incendiar las bicicletas del Gobierno de la Ciudad. Además gracias al trabajo con las cámaras de seguridad fue apresada una mujer de 36 años que estaba prendiendo fuego dos bicicletas de la Ciudad en Ceballos e Hipólito Yrigoyen», se detalló.

La fuerza porteña precisó que “hasta el momento se contabilizaron tres policías -dos mujeres y un hombres- heridos” y señaló que «una de las oficiales heridas recibió un objeto contundente desde un balcón en la esquina de la calle Salta y Avenida de Mayo, derivada al hospital Ramos Mejía con traumatismo de cráneo».

"Esto es angustiante: no quiero un país así para mis hijos": así se quebró Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el móvil. "No puede haber gente tan malvada: vos podés pensar de una forma, yo de otra… pero hay que dialogar", subrayó pic.twitter.com/kWyC2bfSLw — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

«Otro de los heridos tuvo una fractura en un dedo por un golpe y una de las detenidas sufrió un traumatismo en un pie», añadió.

Los manifestantes lanzaron piedras contra los uniformados y hasta bombas caseras o molotov y estos respondieron con gas pimienta, balas de goma y fuertes chorros de agua.

Los principales enfrentamientos fueron sobre la Plaza del Congreso, donde cinco efectivos, dos policías y tres gendarmes, quedaron heridos y debieron ser trasladados al hospital Churruca.

En tanto, participantes de la marcha dieron vuelta y prendieron fuego un auto del medio Cadena 3, mientras que luego realizaron lo mismo con dos vehículos más, pero la policía y bomberos actuaron rápidamente e impidieron que las llamas avanzaran sobre los rodados.

Más temprano, los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos por la tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Esos diputados realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Anoche, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó una vigilia en la Plaza del Congreso con radio abierta y espectáculos musicales.

La intención de esta maniobra era presionar a los senadores aliados al Gobierno para que rechacen el proyecto de ley que impulsa el oficialismo.

Según planteó Katopodis, el Gobierno pretende sancionar la Ley Bases “cambiando votos por embajadas, y eso está muy mal”, en una clara alusión al guiño del oficialismo a la senadora Lucila Crexell en la previa a la votación, luego de que el Gobierno iniciara el proceso para ubicarla como embajadora de la Argentina en la UNESCO.

“Si sale, la Argentina va a estar peor. Mañana, si somos cientos de miles de argentinos y argentinas con banderas celestes y blancas, es esta plaza la que puede frenar a Milei”, agregó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

A la convocatoria se plegarán distintos dirigentes gremiales del ala dura de la CGT, liderados por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y los kirchneristas Mario Manrique (SMATA) y Abel Furlán (UOM).

Por su parte, el sector dialoguista de la central integrada por Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). que evitaron convocar a la protesta, enviarán representantes de segundas líneas para cumplir formalmente y evitar la exposición.

Otro sector que convocó a rechazar la ley de La Libertad Avanza en las calles es la izquierda. El Nuevo MAS, el FIT, el FOL, el MTR y distintos movimientos sociales como la UTEP, el MTE, Barrios de Pie, entre otros, se dan cita desde temprano a la espera del inicio de la sesión.

Al respecto, la dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, llamó a construir “una jornada multitudinaria que derrote a la reaccionaria Ley de Bases”, y aseguró que el proyecto “significa un ataque global a las mayorías sociales de la Argentina”, que «pone en juego el futuro de las y los argentinos”.

“Los principales dirigentes de la CGT, que se encuentran en Suiza, se niegan a convocar a un paro general y a una movilización en un claro intento por favorecer al oficialismo y garantizarle que la ley pase», cuestionó en referencia a los líderes de la central, y agregó: «Hay sindicatos ligados a la CGT que sí convocan a movilizarse, pero sin garantizar paro, por lo que dificultan la movilización masiva de amplios sectores”.

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, con causa abierta impulsada por el Gobierno, sumó su adhesión a la convocatoria y desde las 9 se encuentra junto a la organización que lidera en las inmediaciones del Congreso.

Marcha sindical, mercantil

Mientras los miembros de la Cámara Alta debaten la Ley Bases y el paquete Fiscal, el SEOCA zona oeste, se movilizó hacia el Congreso para rechazar enérgicamente la aprobación del proyecto que vulnera los derechos de los y las trabajadoras, con más flexibilización laboral, privatizaciones de empresas del Estado, propone recortes, elimina la moratoria previsional y la creación del RIGI entre los puntos más perjudiciales.

«El pueblo rechaza las leyes no solamente que atentan contra la Constitución sino con el derecho del pueblo y en particular con los trabajadores, como verán acá está el pueblo», expresó nuestro secretario General Julio Rubén Ledesma, quien junto a miembros de la Comisión Directiva, encabezaban la columna de los trabajadores de comercio.

“Marchamos por la educación, el trabajo, la salud, la cultura, pero fundamentalmente por la dignidad. No queremos pagar una deuda externa que no existe ni somos responsables”, dijo y arremetió contra los legisladores que debaten en el recinto: “los Senadores que convalidan la entrega de los derechos, de la patria, los recursos genuinos, que dejan sin trabajo y hambrean al pueblo, no pueden llamarse representantes del pueblo”.

En esa línea explicó que de convertirse el proyecto en Ley, “a los Senadores los van a mandar a distintas embajadas para que no se los vea acá. Pero el pueblo tiene que tener memoria”.

En tanto, Ledesma se refirió a la falta de presencia de “dirigentes” en esta movilización, y criticó a la CGT porque “no convocó como debería hacerlo en una jornada histórica y triste donde está en peligro la patria”. Aunque resaltó la figura del Co Secretario de la CGT, Pablo Moyano quien estuvo presente en la movilización y llamó a los gremios a manifestarse. “Él debe ser el futuro Secretario General de una única Confederación General del Trabajo”, resaltó.

Por último reafirmó la lucha como dirigente gremial: “Vamos a acompañar la decisiones que se tomen a favor del pueblo y en contra de este manifiesto, vamos a estar donde tenemos que estar con el pueblo y los trabajadores”.