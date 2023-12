Tres de Febrero: Del aumento de tasas del 125% al debate por los impuestos del 300% en la Provincia

El viernes pasado, el Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó por mayoría (y con el voto en contra del peronismo) un aumento de tasas del 125% para enero, con una actualización bimestral atada al IPC del INDEC. Sin embargo, el reelecto intendente, Diego Valenzuela, comparó su reforma impositiva con la que pretende aprobar este jueves el gobernador Kicillof en la Legislatura, que va del 200% promedio al 300.

«Piden la prórroga del Presupuesto, la continuidad de las emergencias, el endeudamiento de 1800M de dólares y la cuestión impositiva: Quieren un 200% de aumento promedio con picos de 300% en los impuestos. Si la inflación a noviembre es de 150%, no habría razón para aumentar más que eso. Además piden actualización bimestral por inflación. Creo que es parte de la negociación política», explicó en La Nación+.

«Estamos viendo los artículos, sabiendo que el gobierno necesita de estas herramientas. Y que no va a estar el respirador, que eran los fondos de la Nación. Esos fondos discrecionales probablemente no estén. Pero si te pasas de rosca no cobrás. Pero no nos parece que puedan incrementar tanto los impuestos. La oposición va a jugar bastante: Aspiramos a moderar estos aumentos, para que se parezca a lo que marca la inflación», dijo el dirigente del PRO, que estuvo la semana pasada en la primera reunión post electoral en La Plata.

«Kicillof necesita los dos tercios para algunos temas, como renovar la deuda que vence el año que viene» y por la cual pide un endeudamiento de 1800 millones de dólares. Entonces el debate con la oposición está abierta.

De paso, Valenzuela moderó así el aumento las tasas en su distrito que, adujo, «está por debajo de la inflación». La reforma se aprobó en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, con UP y el vecinalismo en contra.

«Consideramos ilegítimo el aumento sistemático bimestral que propone el Intendente, sin que sea pasado el mismo por el HCD. Es por ello que apoyamos a la solicitud del bloque Unión por la Patria – PJ mediante la convocatoria trimestral o semestral a la Asamblea de Mayores Contribuyentes para el correspondiente debate. También me pregunto, ¿por qué se actualiza a través del IPC y no mediante un promedio con el Índice de Variación Salarial?», argumentó en redes el concejal Juan Pablo Zaragoza, del bloque «3F en Acción».

También la bancada de UP se opuso al proyecto oficial, «que pasa por alto la división de poderes, al cuerpo legislativo y a la asamblea de mayores contribuyentes, implementando un aumento sistemático y automático, sin pasar por el Concejo Deliberante». Valenzuela viene de ser reelecto en octubre con el 46.9%.

Boleta única

Por otra parte, el intendente de TresF respaldó públicamente el proyecto de reforma electoral que incluyó el Presidente Javier Milei en la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso y propone establecer la boleta única a nivel nacional, para eliminar la lista sábana tradicional, como en Santa Fe o Córdoba.

«Es importante para que los ciudadanos puedan votar a quien realmente quieren, porque con la boleta única ganan los vecinos. Con la boleta única siempre vas a poder votar a quien querés y no lo que te imponga un aparato político con la actual boleta sabana. No más “faltan boletas” porque todos los candidatos van a estar en la misma boleta única papel», explicó Valenzuela.

También consideró que «es muchísimo más barata: sólo se imprime un padrón + 5 % de contingencia. Se acaba el negocio de partidos truchos creados para recibir fondos del Estado. Hoy, en cada etapa electoral, las boletas se reparten como folletos en las esquinas y el gasto de papel es ridículo».

«Es mucho más ecológica (menos papel, menos tinta, menos huella de carbono). Estoy convencido que la boleta única ayudará en la provincia de Buenos Aires a evitar fraudes y frenar viejas prácticas y mañas de la mala política, como la impresión de boletas truchas con algún “error” para que ese voto no valga. Vas a elegir con libertad el mejor candidato para cada categoría que represente a tu pueblo, ciudad, provincia y país».