Ugartemendía: «En Morón hay que achicar el gasto político y gobernar con la agenda de la gente»

El candidato de Juntos por el Cambio en Morón, Leando Ugartemendía, aseguró que de ganar la Intendencia el domingo 22 va a «poner sobre la mesa la agenda de la agenda y no de la política». «Hay que achicar el gasto político, porque ahí va la plata que no vemos en seguridad y salud», sostuvo el concejal.

«El foco del gobierno local no está puesto en la agenda de la gente, sino en lo que le pasa al delincuente y poco mira a la víctima. No cuida al vecino para nada. Hay 189 cámaras de fotomultas y apenas 15 de seguridad, pero como le faltaba fibra óptica no pudieron instalarla. Eso pasa porque ponen a trabajar a militantes», explicó el candidato macrista, en diálogo con el programa «Análisis & Opinión» (Mpquatro radio).

En materia de seguridad, insistió: «Vamos a recuperar el centro de monitoreo, con más personal, recuperar el almacenamiento de las cámaras, armar un anillo digital. Y por supuesto cerrar la oficina de atención al delincuente, porque están duplicando funciones. Ya la Justicia tiene servicios para los detenidos.»

A esa hora de la mañana participaba un «timbreo» en El Palomar, algo que viene practicando todos los días. «Los jóvenes que vez más se dan cuenta de que La Libertad Avanza es una cáscara que no puede alcanzar lo que promete. Las ideas de Milei son impracticables. Y como no tiene gente se llenó de kirchnerismo», apuntó contra la fuerza que en el distrito quedó en tercer lugar en las PASO. Ese domingo el intendente Lucas Ghi fue el candidato más votado (34,45%) pero JxC ganó con el 36.13% sumando a su interna.

Ugartemendía era el precandidato de Horacio R. Larreta, pero se quedó con la candidatura local ante la concejal Analía Zappulla. «Si gana Milei no va a tener gobernabilidad, porque no tiene mayorías, no va a tener un sólo gobernador, ningún intendente, ningún senador. Patricia puede ser presidente con mayoría en Diputados, la mitad del senado y casi la mitad de gobernadores. Es algo histórico en Argentina», auguró.