Balotaje: Para la presidenta de la UCR Morón, «Massa no es el mal menor»

Spread the love

«No creo que el mal menor sea el massismo. Y no creo que el partido deba expedirse. Ni Massa ni Milei nos representan», sostuvo esta mañana la concejal y presidente de la UCR de Morón, Silvina Samparisi, consultada sobre la postura que debería adoptar el radicalismo de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre.

«El resultado electoral fue una sorpresa, porque no esperábamos que Massa saliera primera. Fue algo difícil de procesar. O no supimos escuchar al electorado o el plan plantita funcionó. Ahora queda ver cómo seguimos», sostuvo la abogada y excandidata a diputada provincial (fue sexta en la lista de JxC, pero ingresaron cuatro de esa fuerza en la Primera Sección Electoral) en diálogo con Mpquatro radio online.

«No podemos acompañar una fuerza que no nos representan. Que llevaron al país a más del 40% de pobres y una inflación galopante. No creo que el partido apoye una fuerza», sostuvo, frente a voces de la UCR nacional que adelantaron su respaldo al candidato oficialista. «La ultraderecha tampoco representa al radicalismo, más allá de que Milei bajó el tono y no va a poder cerrar el Banco Central. El radicalismo puede tener diferentes opiniones pero creo que tiene que dejar al electorado el libertad de acción», opinó hoy.

Fue minutos antes del respaldo de Bullrich (a quien acompañó en la interna de agosto), al líder libertario; pero después de las fotos que, por separado, se sacaron los dirigentes de Larreta y la propia Bullrich en el PRO.

«La fuerza puede romperse, si las posturas de los partidos son diferentes. Si el PRO apoya a Milei, y el radicalismo no, ya son posturas diferentes. Esto podría ser un resurgir de nuevas coaliciones, donde el radicalismo pase a liderar. Tenemos cinco gobernadores. Podemos liderar un espacio con vista al 2027. No podemos volver a presentarnos sin candidatos a presidente, a gobernador y a intendente», apuntó la concejal.