Delfino: “La Cámpora vino a quedarse con Hurlingham como un trofeo político”

Vamos a continuar buenas cosas de la gestión de Juan Zabaleta y en otras le vamos a dar nuestra impronta de gestión de nuestra responsabilidad”, aseguró esta mañana el candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Hurlingham, Lucas Delfino, en diálogo con el programa «Alguien tiene que deciorlo» (Radio Mitre).

Entre otras cosas, el concejal se refirió también la denuncia de la prima del papa Francisco contra La Cámpora por utilizar su imagen en ese distrito. “A Juana Dominga Bergoglio le sacaron una foto con el candidato camporista de Hurlingham y la incluyeron en volantes y gigantografías. Son capaces de afanarse una imagen, son un asco”, señaló por su parte Eduardo Feinmann, el conductor de ese programa.

“La verdad que no nos sorprende, es el accionar que tiene La Cámpora en general y acá en Hurlingham que nosotros estamos padeciendo donde son capaces de hacer absolutamente cualquier cosa. En este caso digo, fíjate la particularidad se llama Juana Dominga Bergoglio, prima del Papa y ella les pide a los camporistas que no la utilicen políticamente. La verdad que lo primero tengo que hacer es repudiar cualquier hecho violencia que sufrió esta mujer por salir en esa foto”, señaló Delfino.

Y agregó: “La situación de una mujer que en un centro de jubilado le habían sacado esa foto y termina en el medio de una discusión política partidaria cuando no tiene absolutamente nada que ver; y hoy lo que podemos decir, hasta la prima del Papa no quiere saber nada con La Cámpora de Hurlingham, que ese sería el título de lo que está de lo que está sucediendo”.

“Hay mucha preocupación acá por parte de los vecinos de Hurlingham. Ayer me llamaban algunos representantes de inmobiliarias diciendo que están bajando las propiedades, que la gente quiere vender porque tiene preocupación que llegue la Cámpora”, advirtió Delfino.

Pero resaltó: “Acá hay una particularidad, no son de Hurlingham tanto el candidato Damián Selci y como todos los representantes de La Cámpora ellos lo han dicho vinieron a quedarse con Hurlingham como si fuera un trofeo político; no les importa los vecinos, no les importa nada la seguridad”.