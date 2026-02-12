Indice UM: Los precios en Morón subieron un 1,58% en enero y el acumulado anual cerró en 29,77%

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM) informó que el nivel general de precios en el distrito registró un incremento mensual del 1,58%. Con este último dato, la inflación acumulada desde febrero de 2025 se ubica en un 29,77%.

El análisis destaca que el sector Salud fue el que registró el mayor aumento porcentual, con un alza del 2,53%. Este comportamiento tuvo una incidencia de 0,44 puntos porcentuales en el nivel general, siendo consecuencia fundamentalmente del aumento de precios en productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, que registraron un incremento del 14,68%.

Por otra parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 1,81%, con una incidencia de 0,90 puntos porcentuales sobre el total del índice. Las subas más significativas dentro de esta categoría se observaron en verduras, tubérculos y papas (19,68%).

Finalmente, el relevamiento menciona que el sector Educación no experimentó aumento de precios durante enero (0,00%), manteniéndose estable respecto al mes anterior.

El informe es elaborado mensualmente por el equipo del Observatorio Económico y Social de la UM, realizando relevamientos en comercios de cercanía, supermercados y farmacias de Morón, Haedo, Castelar, El Palomar y Villa Sarmiento.