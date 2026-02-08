Rafael Castillo: Asesinan a un ex futbolista de Almirante Brown, durante una pelea intra-familiar

El exjugador de Almirante Brown Lucas Ignacio Pires (29) fue víctima de un asesinato con una botella rota durante una pelea en Rafael Castillo. Ocurrió el pasado viernes en la esquina de Raulíes y Alagón, tras una fuerte discusión intrafamiliar.

Mientras tanto, la Justicia analiza que el homicidio podría tratarse de un supuesto crimen intrafamiliar, con uno de sus hermanos como el principal sospechoso, según informantes cercanos al caso.

Fuentes policiales aseguran que el brutal altercado ocurrió en la calle cuando el agresor atacó a Pires con una botella cortada, generándole una profunda herida en el antebrazo derecho que terminó con la vida de la víctima.

Pires fue auxiliado por familiares y amigos que los trasladaron de manera urgente al Hospital Presidente Néstor Kirchner para ser atendidos por los médicos, quienes no pudieron salvarlo debido a que el corte se habría producido en una arteria.

El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026

La principal hipótesis de la causa, que quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, se debe a una pelea de hermanos que finalizó en homicidio.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas vecinos de la zona, los hermanos tendrían problemas de adicciones y se habrían peleado por temas relacionados con la droga, que terminaron con la vida de Pires.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresó el conjunto aurinegro, mientras que un excompañero de la víctima escribió: “Mi más sentido pésame a la familia, tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas.”

Pires disputó 8 encuentros durante la temporada 2015/2016 con la institución y marcó un gol ante Brown de Adrogué. Además, su hermano Omar Pires y primos de la víctima también vistieron la camiseta del “Mirasol”.