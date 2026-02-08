Kicillof será nuevo presidente en marzo: El PJ bonaerense selló la unidad y evitó interna con los K

A horas del plazo para la presentación de listas, el peronismo bonaerense finalmente selló la unidad que consagrará al gobernador, Axel Kicillof, como presidente del Partido Justicialista de la Provincia, con Verónica Magario como vice primera.

En tanto, el diputado nacional Máximo Kirchner (jefe saliente en marzo) será el presidente del congreso partidario, espacio que deja vacante el matancero Fernando Espinoza. El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, seguirá como presidente de la junta partidaria. A la vez, Federico Otermín (Lomas de Zamora) será vice segundo; y Mariel Fernández (Moreno) la 3ra; el diputado provincial Mariano Cascallares quedó como secretario general.

También se terminaban de negociar los representantes de los consejeros titulares y suplentes, por Sección. Por la Primera, habrían quedado Mariel Fernández, Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

El entendimiento fue alcanzado, anoche, entre los principales negociadores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora, lo que despeja cualquier interna partidaria. Según precisaron voceros del espacio, el acuerdo establece que el sector que responde al gobernador tendrá mayoría tanto en el Consejo del PJ como en el Congreso partidario. Con ese esquema, las partes coincidieron en avanzar con una lista única, que quedó formalizada este sábado.

Esto no quiere decir que no haya internas, el 15 de marzo, en los municipios. En el caso de Morón, donde UP se dobla pero no se rompe, hay dos listas: Una la encabeza el actual titular y concejal de UP Claudio Román, con respaldo del intendente Lucas Ghi y el MDF; y otra encabezada por la exconcejal camporista Paula Majdansky.

También en Moreno se habrían presentado dos nóminas, representativas de la intendenta y del movimiento de Kicillof.

Comunicado

El peronismo bonaerense planteó un fuerte respaldo a la gestión provincial, a la que calificó como el “dique de contención” frente a las políticas del gobierno nacional. Y por supuesto impulsa a Kicillof como futuro candidato presidencial.

En esa línea, el documento plantea que el desafío no se limita a la resistencia, sino que pasa por construir “unidad, organización y una alternativa política con vocación de futuro” capaz de enfrentar el modelo libertario.

También reivindica la historia del peronismo en la provincia y el rol que tuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la ampliación de derechos, al tiempo que señala que la experiencia bonaerense debe servir como plataforma para una reconstrucción nacional.

Por último, el PJ bonaerense ratificó su repudio a la condena y detención de CFK, a la que calificó como un caso de persecución política, y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y las instituciones. El documento cierra con una convocatoria a la militancia y a los afiliados a priorizar la unidad del partido y fortalecer la herramienta política de cara al escenario que se abre.

Desde ese compromiso con la provincia de Buenos Aires, también dimos un paso importante en #Ituzaingó: quedó conformada la lista de unidad del PJ local, que tengo el honor de encabezar junto a compañeras y compañeros. pic.twitter.com/VvCm2ZOpaS — Alberto Descalzo 🇦🇷 (@AlbertoDescalzo) February 8, 2026